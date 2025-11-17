Angriff in Grazer Bäckerei: Zeuge verhindert Schlimmeres

In einer Grazer Bäckerei kam es am Samstagmittag, dem 15. November 2025, zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Paar. Ein 54-jähriger Mann soll seine Lebensgefährtin attackiert haben – ein Zeuge schritt mutig ein und verhinderte Schlimmeres. Der Angreifer wurde festgenommen.

Gegen 12.20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe wegen einer Schlägerei in einer Bäckerei in St. Peter ein. Als die Beamten eintrafen, bot sich ein aufgewühltes Bild: Der 54-jährige Grazer hatte laut ersten Ermittlungen seine Partnerin mit Wasserflaschen übergossen und anschließend zwei Teller in ihrer Nähe zertrümmert. Danach soll er mit Teilen der zerbrochenen Teller auf die Frau zugegangen sein.

Ein 32-jähriger Mann, der zufällig im Lokal saß, reagierte sofort. Er stellte sich zwischen die beiden und brachte den Angreifer zum Rückzug. Dabei kam es zu einer Rangelei, bei der der Tatverdächtige leichte Verletzungen erlitt. Die Frau blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den 54-Jährigen noch vor Ort fest. Nach einer medizinischen Versorgung im LKH Graz wurde er in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig. Am Montag, dem 17. November, wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.