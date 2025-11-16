Der Polizeieinsatz ist beendet. Die Sperre des Hauptplatzes sowie die Straßensperren sind aufgehoben. Der Krampuslauf findet laut Auskunft der Polizei wie geplant statt.

Seit dem späten Vormittag steht die Grazer Innenstadt unter verstärkter Beobachtung. Kurz nach 11 Uhr erhielt die Grazer Polizei einen anonymen Anruf. Dabei gab eine unbekannte Person an, dass sich am Grazer Hauptplatz eine Bombe befinden würde. Daraufhin wurde unmittelbar ein Einsatz eingeleitet und erste Sicherheitsmaßnahmen getroffen

Mehrere Polizeistreifen und Kräfte der Bereitschaftseinheit waren vor Ort im Einsatz. Zusätzlich wurden ein Sprengstoffkundiges Organ (SKO), ein Sprengmittelspürhund aus Kärnten, eine Polizeidrohne und der Entschärfungsdienst angefordert. Einsatzkräfte kontrollierten bis 14 Uhr 30 ein großes Gebiet rund um den Hauptplatz. Deshalb blieb der Hauptplatz gesperrt und für Fußgänger unzugänglich.

Gleichzeitig sicherten sie die umliegenden Straßen, was zu deutlichen Einschränkungen führte. Eine Durchsuchung des Hauptplatzes verlief negativ – es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Weitere Ermittlungen laufen.

Auch der öffentliche Verkehr war betroffen. Die Graz Linien leiteten mehrere Straßenbahnlinien um: Für die Linie 5 verkehrte ein Ersatzbus zwischen Jakominiplatz und Andritz. Ebenso fuhren die Linien 1, 4, 6 und 7 ersatzweise zwischen Jakominiplatz und Asperngasse.

Aktualisierung 14 Uhr 33: Sperre wurde aufgehoben. Seit circa 14 Uhr 30 verkehren wieder Passanten am Hauptplatz, die Straßenbahnen fahren wieder.