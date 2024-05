Sturm Meisterfeier Fotos & Video

Zuletzt feierte der Fußballclub SK Sturm Graz am 26. Mai 2011 den Meistertitel und mit ihnen rund 25.000 Fans. Nach 13 Jahren ist es wieder soweit, tausende von Sturm-Fans werden in der Grazer Innenstadt erwartet. Um 14 Uhr geht es auf der Bühne am Hauptplatz los.

Die Mannschaft des SK Sturm trifft um ca 15:15 ein. Im Cabrio-Bus geht es über die Herrengasse ins Rathaus zur Bürgermeisterin. Die Spieler werden um ca 16:30 einzeln auf die Bühne gerufen. Anschließend wird der Cup-Pokal und der Meisterteller präsentiert.

Liveticker aus dem Rathaus:

Links zum Thema:

Sturm Graz wird Meister 2023/2024 nach Fussballkrimi

SK Sturm Cup-Feier am Hauptplatz (2023)

Meisterfeier Video

Weitere Videos findest du nach der Veranstaltung hier! Abonniere am besten unsere Push-Nachrichten oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen.

Video von der Cupfeier 2023: