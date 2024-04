Bahnsteig Zeltweg wird verlängert – Großevents profitieren

Der Bahnhof Zeltweg ist aufgrund seiner Lage ein wichtiger Zubringer für Großveranstaltungen am „Red Bull Ring“ oder am Fliegerhorst Hinterstoisser. Um künftig noch mehr Menschen eine Anreise mit dem Zug zu ermöglichen wird der Bahnsteig für Eventverkehre nutzbar gemacht und von derzeit knapp 80 Meter auf 160 Meter verlängert. Dadurch steht eine zusätzliche, niveaufrei zugängliche Bahnsteigkante für die Abwicklung der Personenverkehre zur Verfügung. Damit können Züge mit einer Länge von 160 Metern am Bahnhof Zeltweg stehen bleiben. Zusätzlich werden die Zu- und Abgänge adaptiert.

Neben der Verbesserung für künftige Großveranstaltungen in der Region bedeutet die Verlängerung insgesamt auch eine Erleichterung bei der Betankung und der Abwicklung von Übungen am Fliegerhorst Hinterstoisser. Derzeit laufen Gespräche zwischen dem Bundesministerium für Landesverteidigung und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über ein Verwaltungsabkommen.

Die Maßnahmen sollen bis Ende August fertiggestellt werden, die Kosten betragen rund 730.000 Euro und werden von der ÖBB-Infrastruktur AG, dem Bundesministerium für Landesverteidigung und dem Land Steiermark zu je einem Drittel getragen. In ihrer gestrigen Sitzung hat die Steiermärkische Landesregierung für den Umbau 280.000 Euro aus dem Budget des Verkehrsressorts reserviert.

Ich freue mich über die Entscheidung des Landes Steiermark zum finanziellen Bekenntnis der Bahnsteigverlängerung in der Region Murtal und bedanke mich bei Landeshauptmann Drexler für die Unterstützung des Projektes. Die Region ist regelmäßig Veranstaltungsort und Gastgeber zahlreicher Großveranstaltungen, so etwa auch für die größte Flugshow Europas, die „Airpower“. Die Verlängerung des Bahnsteiges macht eine nachhaltige Anreise zu den Großevents in Zeltweg möglich, als auch eine effizientere Versorgung unserer militärischen Liegenschaften, wie zum Beispiel der Transport von Treibstoff für unsere Luftstreitkräfte. Darüber hinaus stärkt es die Region durch attraktivere öffentliche Anreisemöglichkeiten. Wir werden nun die letzten Gespräche mit unseren Partnern führen, um das Projekt so rasch wie möglich gemeinsam mit dem Umweltministerium umsetzen zu können.

so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der Red Bull Ring in Spielberg mit den Großveranstaltungen, die dort stattfinden, und der Fliegerhorst in Zeltweg sind unverzichtbar für die Region und unsere Steiermark. Durch diese Verbesserungsmaßnahmen am Bahnsteig erwarten die Fans noch bessere Bedingungen, wenn sie zu den nächsten Veranstaltungshighlights in der Region anreisen. Gleichzeitig bedeutet die Verlängerung eine Erleichterung bei der Abwicklung von wichtigen Übungen, die unsere Soldatinnen und Soldaten am Fliegerhorst Hinterstoisser durchführen. Ich freue mich, dass wir mit dieser Lösung gemeinsam Attraktivierungen für die Region auf den Weg bringen können.

sagt Landeshauptmann Christopher Drexler.

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den steirischen Regionen schreitet weiter voran. Durch die Maßnahmen in Zeltweg machen wir das Bahnfahren noch attraktiver, denn künftig werden deutlich mehr Fans klimafreundlich und sicher zu den Großveranstaltungen am Fliegerhorst Hinterstoisser und am Red Bull Ring anreisen können. Die Adaptierungen bedeuten zudem eine Aufwertung für die gesamte Region, weshalb wir als Landesregierung unseren Finanzierungsanteil sehr gerne beisteuern. Ich freue mich sehr, dass es gemeinsam mit dem Bund gelungen ist diese Lösung zu finden.

sagt Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.

Foto: © Land Steiermark/Binder