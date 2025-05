Beide Fahrzeuge standen nach dem Unfall in Vollbrand. Dank der schnellen Hilfe der Zugbegleiterin konnten schlimmere Folgen verhindert werden.

Bei St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) ereignete am Bahnübergang in Wollsdorf sich heute ein Zugunglück, bei dem ein Lkw und ein Zug kollidierten.

Der Zug geriet nach der Kollision in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz und arbeiteten daran, den Brand zu löschen. Bei der schwerverletzten Person handelt es sich um den Lenker des Lkws. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C17 ins UKH gebracht.

Die Passagiere konnten den Zug rechtzeitig verlassen. Dennoch erlitten mehrere Personen Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Person wurde schwer verletzt.

Die B64 wurde circa um 12:45 wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Bilder über den heutigen Unfall machen mich zutiefst betroffen. Ich bedanke mich bei der Polizei, der Rettung und vor allem der Feuerwehr, die durch ihr rasches Eingreifen ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern konnte, für ihren professionellen Einsatz. Ich bedanke mich aber auch bei den Kollegen der Steiermarkbahn für ihr beherztes Eingreifen, die ebenfalls Schlimmeres verhindern konnten. Allen Verletzten wünsche ich eine rasche und vollständige Genesung.

so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer zu dem tragischen Zugunfall der Steiermärkischen Landesbahnen an der Eisenbahnkreuzung Wollsdorf Leder (S31) Gleisdorf – Weiz.

Foto: Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab / Facebook