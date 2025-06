Heute Vormittag lief ein Polizeieinsatz bei der BORG Dreierschützengasse. Mehrere Einsatzkräfte & Cobra standen im Einsatz. Dieser begann gegen 10 Uhr, nachdem Schüsse in der Schule gemeldet wurden.

Bestätigt wurden zehn Todesopfer und viele Schwerverletzte.

Die Bevölkerung ist angehalten diesen Bereich zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten. Für die Eltern der Schüler:innen wurde ein Treffpunkt im ASKÖ Stadion eingerichtet. Die Einsatzkräfte bitten Eltern, in die ASKÖ-Halle (Schloßstraße 20) zu kommen und nicht in die Helmut-List-Halle oder zur Schule.

Auch zwei Polizeihubschrauber standen im Einsatz. Der zweite Polizeihubschrauber war direkt von Wien eingetroffen, während der erste wieder zum Flughafen Graz zurück flog.

Die Schüler des BORG wurden in der Helmut-List-Halle nur wenige Meter von der Schule entfernt untergebracht.

Um 11:48 meldete die Grazer Polizei: Die Lage ist gesichert. Es wird von keiner weiteren Gefahr ausgegangen.

Die Polizei ruft dazu auf keine Bilder oder Videos vom Einsatz in den Sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Vorhandenes Bild-und Videomaterial soll hier hochgeladen werden. Hinweise und Wahrnehmungen werden auch bei jeder Polizeidienststelle entgegen genommen. #graz1006

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr hat den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen:

Am heutigen Tag hat sich an einer Grazer Schule eine fürchterliche Tragödie mit zahlreichen Todesopfern ereignet. Was die Jugendlichen, die Lehrkräfte und die Familien jetzt durchmachen, ist nicht in Worte zu fassen. Die Einsatzorganisationen und das Kriseninterventionsteam tun derzeit alles, um bestmöglich Hilfe leisten zu können. Auch unsere städtischen Stellen helfen, wo es geht. Unser tiefstes Mitgefühl gilt in dieser Zeit den Opfern und ihren Angehörigen!