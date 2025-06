Am 11. Juni 2025 traf Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemeinsam mit seiner Gattin Doris Schmidauer zu einem Kondolenzbesuch in Graz ein. Landeshauptmann Mario Kunasek empfing das Staatsoberhaupt in der Grazer Burg und informierte ihn über die aktuelle Lage nach dem tragischen Amoklauf.

Im persönlichen Gespräch schilderte LH Kunasek die ernste Situation und betonte: „Die Betroffenheit in der Steiermark und in ganz Österreich ist groß. Jetzt liegt der Fokus auf der Betreuung der Betroffenen – insbesondere durch Schulpsychologie und Kriseninterventionsteams. Niemand bleibt in dieser schwierigen Zeit allein.“ Er ergänzte: „Als Vater eines Sohnes ist es mir besonders wichtig, dass unsere Schulen sichere Orte bleiben.“

Am Grazer Hauptplatz wurde ein Blumenkranz für die Opfer niedergelegt. Am Abend hielt der Bundespräsident auf der Bühne eine Rede: