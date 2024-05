Fürstenstand öffnet am 16. Mai seine Tore

Vieles neu am Fürstenstand. Im Rahmen der vor einem Jahr gestarteten Renovierung wurde der Fürstenstand um einen Aussichtsturm ergänzt und überdacht, damit man auch bei Regenwetter die Aussicht über Graz genießen kann.

Der sanierte Außenbereich bietet den Besucher:innen Rastplätze und Ruhezonen. Mehrere Sitzgarnituren sowie zwei Liegedecks laden zum Verweilen auch außerhalb der Geschäftszeiten ein. Außerdem stehen WC-Anlagen, ein Trinkbrunnen, ein Fernrohr und vier gratis Ladestationen für E-Bikes rund um die Uhr zur Verfügung.

Bodenständige Gastronomie am Fürstenstand

Mit Sebastian Tropper und Florian Vorraber wurden Pächter für den Gastronomiebetrieb gefunden. Auf 754 Metern Seehöhe ist der Fürstenstand somit der höchstgelegene Betrieb in Graz. Das kulinarische Angebot will auf Bodenständigkeit setzen: frische, steirische Küche aus besten Produkten, hausgemachte Kuchen und schmackhafte Eisbecher.

Öffnungszeiten Gastronomie : Mittwoch bis Sonntag 11 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr)

: Mittwoch bis Sonntag 11 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr) Kapazität Gastronomie: insgesamt 180 Gäste (60 Panoramarestaurant, 60 Stadtblickterrasse, 60 Rooftop-Terrasse)

Kapazität bei Events: 200 Gäste

Das 3.600 m2 große Areal bietet genügend Platz für Erholung, Freizeit und diverse Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich für bis zu 200 Personen. Die Räumlichkeiten vom Panoramarestaurant über die Stadtblickterrasse und den Veranstaltungssaal lassen die zukünftigen Veranstaltungen mit einem der schönsten Blicke über Graz zu etwas ganz Besonderem werden.

ÖV-Anbindung auf den Plabutsch

Aufgrund des neuen Angebots des Fürstenstandes wird die Stadt Graz in Zukunft ein sogenanntes Mikro-ÖV-System auf den Plabutsch anbieten: Ab spätestens Juli 2024 kann man zu den bekannten Betriebszeiten der Graz Linien per Anrufsammeltaxi von der Endhaltestelle der Linie 7 in Wetzelsdorf zum Fürstenstand und wieder retour gelangen.

Ich bin froh, dass dieses beliebte Naherholungsgebiet wieder für alle Grazerinnen und Grazer erreichbar und erlebbar wird. Das ist nach den Jahren, in denen dieses Juwel brachgelegen ist, eine sehr erfreuliche Entwicklung!

so SPÖ-Klobobfrau Daniela Schlüsselberger

Dominik Santner, CEO der 24 Asset Management GmbH, dem immobilienverwaltenden Tochterbetrieb der Anton Paar Group AG, freut sich nach zwei Jahren intensiver Planung und Sanierung auf die Neueröffnung:

Das Projekt rund um die Revitalisierung des Fürstenstandes war sowohl betreffend Genehmigungen als auch bautechnisch sehr herausfordernd. Des Weiteren möchte ich mich bei den Behörden der Stadt Graz für die konstruktive Unterstützung der rechtlichen Sanierung rund um die Liegenschaft bedanken. Es freut uns sehr, dass wir unser Versprechen von vor zwei Jahren, den Fürstenstand für die Bevölkerung wieder zugänglich zu machen, halten konnten. Wir wünschen dem Betreiberteam einen guten Start und gutes Gelingen.

Fotos: Markus Kaiser