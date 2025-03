Brand in einer Schule in Graz Liebenau

Heute zu Mittag wurden die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Schule BG/BORG Liebenau in Graz alarmiert. In einem WC im Erdgeschoß ist es zu einem Brand gekommen.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde von dieser umgehend ein C-Rohr unter schwerem Atemschutz vorgenommen. Die Schule war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr vollständig geräumt.

In weiterer Folge wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fünf Fahrzeuge und 23 Mann waren im Einsatz. Ebenso die Polizei und die Rettung.

Foto: BFG