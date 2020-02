Hamstereinkäufe: „Keine Panik“ Einkaufstage in Graz?

Regale mit Pasta, Sugo und weitere lang haltbare Lebensmitteln geleert. Stimmen die Bilder und in Graz fangen Hamstereinkäufe an?

Hinweis der Redaktion: Diese Erlebnisse sind Momentaufnahmen mit unseren persönlichen Eindrücken! Von offiziellen Stellen gilt die Aussage: Keine Panik.

Wer wie wir das Buch Blackout gelesen hatte und danach trotzdem keinen Lebensmittelvorrat für Notfälle angelegt hatte, fühlte sich vielleicht durch den Ausbruch vom Coronavirus daran erinnert. Man weiß es ungefähr: Nudeln, Sugo, Konserven und Wasser in Flaschen sollten recht lange halten. Das diese Lebensmittel nicht die einzigen Produkte sind, die man kaufen sollte, haben wir hier zusammengefasst.

1. Einkaufstag

(25. Februar) Auf zum Hofer in Puntigam am Faschingsdienstag-Vormittag und dort festgestellt: Aha, das stille Bio-Mineralwasser ist schon aus. Das ist neu. Aber das „normale“ ist noch da. Auch die sonst gut gefüllte Box mit Sugos ist bis auf drei Flaschen schon leer. Beim Diskonter zählen Konserven nicht zum Schwerpunkt – deswegen bietet das Sortiment prinzipiell eine eingeschränkten Auswahl. Aber für Klassiker wie Rindsgulasch und Gulaschsuppe reicht es. Also weiter entspannt eingekauft und den Einkaufswagen zum einen Teil mit lang haltbaren Produkten gefüllt und natürlich auch mit Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Man ist ja schließlich nicht zum Hamstern hier.

2. Einkaufstag

(26. Februar) Hände waschen mit Seife soll reichen um eine Verbreitung vom Coronavirus möglichst einzuschränken, aber noch mehr Gefühl der Sicherheit bietet natürlich ein Desinfektionsmittel für die Hände. Ich habe aber schon eine leise Vermutung, dass es hier eng werden könnte. Und tatsächlich, beim dm in Eggenberg ist am Nachmittag das Regal mit antibakteriellen Seifen bereits leer. Weitere Kunden ziehen ihre Runden von Regal zu Regal und wir wissen, diese sind auf der Suche nach Desinfektionsmitteln. In diesem Geschäft erblicken wir zudem eine Person mit Mundmaske. Bisher sah man solche Szenen nur im Fernsehen.

Weil eine Apotheke direkt am Weg zum Metro lag, kurz reingeschaut und nach Desinfektionsmittel für Hände gefragt. Die Angestellte geht nachschauen, befragt die Chefin und kommt zurück „Erst Montag / Dienstag“ würde eine Lieferung wieder erwartet werden. Wahrscheinlich ergeht es anderen Apotheken in Graz ebenso.

Beim Metro in Webling ist der Parkplatz noch nicht sehr gefüllt. Da geht man gleich entspannter in den Großmarkt. Ein Blick zu den Hygieneartikeln und – alle Desinfektionsmitteln für die Handwäsche in Haushalt-passenden Größen sind bereits vergriffen. Nur ein paar wirklich große Packungen zum Nachfüllen gibt es noch. In der Lebensmittelhalle setzt sich das Bild fort. Gerade die Konserven in der richtigen Größe für einen „normalen“ Haushalt sind bereits weg. Außer die riesigen Dosen, die sich sonst Imbissstuben kaufen. Pasta und Sugo auch schon sehr dezimiert. Wohlgemerkt, beim Metro. Ansonsten Wasser, Haltbarmilch in Hülle und Fülle, selbst 3 kg Packungen mit Milchpulver wird angeboten. Aber da man sich ja nur mit einem Lebensmittelvorrat eindecken soll, was man sonst auch isst, sieht man sich die Packung zwar interessiert an, lässt diese aber natürlich stehen. Nachdem der Einkaufswagen immer schwerer wird beobachte ich wieder andere Kunden und ihre Einkaufswägen. Bei vielen bietet sich das gleiche Bild. Beim Einladen des Einkaufes in das Auto stelle ich fest: Der Parkplatz ist jetzt aber voll.

3. Einkaufstag

(27. Februar) Es steht wieder ein kleiner Einkauf beim Hofer an. Milch ist ausgegangen. Die täglich Frische, besonders wichtig für unser Kleinkind. Aufbackbrot, Knäckebrot, Zwieback so gut wie aus. Müsli und Haferflocken nur noch ein bisschen da. Tomatensauce waren zwar noch ein paar Flaschen da, aber Sugo und Pasta leergeräumt. Dafür war die Palette mit Mineralwasser wieder voll.

Aus dem „Einkaufserlebnis“ der letzten Tage (Wichtig: Das waren Momentaufnahmen!) erlebten wir zum ersten Mal, dass Supermärkte und Diskonter nicht mehr so gefüllt sind, wie man es „seit jeher“ gewohnt ist. Der Handel stellt über Medien klar, dass die Versorgung gesichert ist. Was passiert aber, wenn ganz Graz tatsächlich auf einmal Einkaufen geht?

Auf dem Fußweg hören wir zwei vorbeiradelnde ältere Frauen sich über ihren vermutlich bevorstehenden Einkauf zurufen. „Auf Knäckebrot und Zwieback nicht vergessen!“