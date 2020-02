Coronavirus: Wie soll ich mich verhalten?

Der Tiroler Landeshauptpmann Günther Platter teilte heute bei einer Pressekonferenz mit, dass zwei Personen in Tirol mit dem Coronavirus infiziert sind. Früher oder später werden wahrscheinlich auch in der Steiermark die ersten Fälle auftreten. Wie kann jeder dazu beitragen, die Verbreitung so gut wie möglich zu verhindern?

So wenig wie möglich mit den Händen die Schleimhäute von Augen, Mund und Nase berühren. Händeschütteln und Umarmungen zur Begrüßung vermeiden. Abstand zu niesenden oder hustenden Personen halten. Regelmäßig – besonders auch nach dem WC-Besuch – mit alkoholhaltigen Desinfektions­mitteln bzw. Wasser und Seife die Hände waschen. Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch bzw. der Ellenbeuge (nicht mit den Händen!) bedecken. Das Papiertaschentuch umgehend entsorgen und anschließend die Hände waschen. Engen Kontakt zu Erkrankten, auch im häuslichen Umfeld, nach Möglichkeit vermeiden.

Was mache ich, wenn ich aus China oder den betroffenen Regionen in Norditalien zurückgekehrt bin UND Husten, Halsschmerzen oder Atembeschwerden habe?

Bleib zu Hause und kontaktiere die Coronavirus-Hotline der AGES unter der Telefonnummer 0800 555 621 oder die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 zur weiteren Vorgehensweise.

Was ist der Coronavirus?

COVID-19 ist eine Erkrankung, die durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen etc.) sowie durch Schmierinfektion mit Stuhl und Harn von Mensch zu Mensch übertragen werden und zu grippeähnlichen Beschwerden führen kann.

Die allergrößte Zahl der Todes- und bestätigten Erkrankungsfälle im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus sind in China aufgetreten. In Europa (EU und EWR) hat es demgegenüber bisher knapp 180 bestätigte Fälle und fünf Todesfälle gegeben. Österreich hat bis dato weder Todes- noch bestätigte Erkrankungsfälle zu vermelden.

Wie betroffen sind Kinder? ORF-Wissenschaftsredakteur Günther Mayr sprach in der 13 Uhr Zib am 25. Februar davon, dass Kinder den Virus zwar übertragen können, selbst aber nicht so sehr daran erkranken.

Da es aber nicht ausgeschlossen ist, dass in Zukunft auch in Österreich Krankheitsfälle auftreten werden, beobachten die Gesundheitsbehörden die aktuellen Entwicklungen sehr genau und stehen in regelmäßigem Kontakt mit den zuständigen nationalen und internationalen Behörden.

Das Gesundheitsministerium hat Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle mit COVID-19 als meldepflichtig eingestuft und die entsprechenden Verordnungen erlassen. Aktuell besteht die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit, weshalb die Krisenstäbe auf Bundes- und Landesebene regelmäßig tagen. Künftig wird es von Bundesseite täglich Informationen zur aktuellen Lage in der Welt, Europa und Österreich geben.

Wo kann ich mich ausführlich über den Coronavirus informieren?

Quelle: Land Steiermark