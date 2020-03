Auf Pressekonferenz der Bundesregierung am 13. März 2020 wurde bekannt gegeben, dass ab Montag, den 16. März 2020 nicht versorgungsnotwendige Geschäfte geschlossen haben um die Coronavirus-Pandemie einzuschränken. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen sei es notwendig, weiterhin konsequente Maßnahmen zu setzen, insbesondere um die sozialen Kontakte in der nächsten Zeit auf ein Minimum zu reduzieren: Entschleunigung heißt die neue Devise.

Restaurants, Bars und Kaffeehäuser haben ab dem 16. März unter Tags nur noch bis 15 Uhr geöffnet.

(Auszug)

Es braucht niemand Sorge zu haben, dass die Grundversorgung gefährdet ist. Im Gegenteil: wir haben in Gesprächen mit Unternehmern und Vertretern der kritischen Infrastruktur sichergestellt, dass all das was ein Staat braucht, um funktionsfähig zu bleiben, selbstverständlich aufrecht erhalten und geöffnet sein wird.