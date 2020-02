Lebensmittelvorrat für den Notfall: Was soll ich einkaufen?

Ob ein Blackout (langfristige und großflächige Stromausfälle), Naturkatastrophen, Stürme oder eine neuer Virus (Stichwort Corona). Es sollte sich jeder darüber im Klaren sein, dass jederzeit ein Krisenfall eintreffen kann. Aus diesem Grund solltest du dich bestmöglich darauf vorbereiten: Eigenvorsorge und vorbeugende Maßnahmen sind in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je.

Hamsterkäufe und ausbleibende Lieferungen durch unterbrochene Produktionsketten führen in Krisenzeiten schnell zu leeren Geschäften. Sorgt man rechtzeitig mit einem Notvorrat vor, kann man noch auf seine persönlichen Wünsche eingehen, aber auch Sonderangebote nutzen, um Geld zu sparen. Kaufe aber nur Lebensmittel auf Vorrat ein, die du sonst auch isst!

Thema Hamsterkäufe: Alleine beim Metro in Graz waren heute Nachmittag bei unserem Einkauf bestimmte Konserven wie Rindsgulasch in den größeren Dosen und Sugo in den Regalen bereits ausgeräumt. Mineralwasser gab es aber noch genug. Bei einem Blick in die Einkaufswägen vieler Kunden merkte man aber gleich, dass Produkte für einen vernünftigen Vorrat gekauft wurden. Ob / wie die Regale wieder aufgefüllt wurden, ist uns nicht bekannt.