Blackout-Kochbuch: Tipps und Rezepte für das Kochen ohne Strom

Das Zubereiten von Speisen ist überlebenswichtig und besonders in Ausnahmesituationen kann man so ein Stück Alltag bewahren.

Die Gefahr eines großflächigen Stromausfalles wird immer mehr Menschen bewusst. Bis ein solches Blackout und alle dadurch entstehenden Probleme behoben sind, kann einige Zeit vergehen.

Kochen bei Stromausfall

Besonders wichtig ist dann aber vor allem, dass möglichst viele Haushalte für eine derartige Krise vorgesorgt haben. Ein entscheidender Teil dieser Vorsorge ist:

Wie kann ich in einer Wohnung ohne Strom kochen?

Wie bereite ich die Lebensmittel aus meinem Kühlschrank zu, bevor sie verderben?

Trinkwasser, Notkochstelle, einfache Rezepte

Hier soll das neue Kochbuch der Heereslogistikschule helfen. Neben Tipps zur Trinkwasser-Bevorratung und zum Einrichten einer Notkochstelle zeigt das Buch mit einer Handvoll Rezepten, wie verderbliche Lebensmittel schnell und einfach zubereitet werden können.

Kanister oder „Faltkanister“ aus dem Campingbedarf am besten rechtzeitig mit Trinkwasser zu befüllen. Zweiter lassen sich platzsparend lagern. Wasser wird nicht nur zum Kochen, auch für den Abwasch des Geschirrs, die Körperhygiene und die WC-Spülung benötigt. Daher nicht darauf vergessen, nach dem Ausfall der Wasserversorgung sofort gebrauchtes Wasser (Nudelwasser, Gemüsewaschwasser aber auch Spülwasser vom Geschirres oder das Zähneputz- und Waschwasser im Badezimmer) aufzufangen.

Entwickelt und getestet wurden diese Grundrezepte von der Lehr- und Versuchsküche des Instituts Wirtschaftsdienst. Je nach verfügbaren Lebensmitteln können die Grundrezepte kreativ abgewandelt werden und bieten so ein abwechslungsreiches Essen in schwierigen Zeiten.

Ausgehend von einem Haushalt in einem Mehrfamilienhaus ohne Balkon, Terrasse oder Garten, wurden Rezepte entwickelt, welche mit einfachsten Mitteln in einer Wohnung auf einem Spiritus- oder Brennpastenkocher zubereitet werden können. Das Ziel war laut Brigadier Stefan Lampl, leicht verderbliche Lebensmittel, welche noch zum Beginn eines Blackouts im Haushalt vorhanden sind, aufzubrauchen, bevor auf die echten Krisenvorräte, also Konserven und andere lange haltbare Lebensmittel, zurückgegriffen wird.

Je nach Gegebenheiten wird das Kochen auf einem Balkon, einer Terrasse oder in einem Garten mit anderen Heizmöglichkeiten natürlich bedeutend einfacher.

Link

Kochbuch der Heereslogistikschule als PDF ansehen

Foto: Carina Karlovits/Bundesheer