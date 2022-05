Jacken-Trends für den Sommer 2022 – die Must-Haves in diesem Jahr

Das Jahr 2022 hält eine Reihe von stylishen Jacken-Trends für das Sommerhalbjahr bereit. Einige von diesen sind besonders leicht und luftig, andere ein wenig wärmer und somit auch für kühlere Abende gut gedacht. Modische Damenjacken sind weitaus mehr als rein funktionale Kleidungsstücke. Denn sie geben ihren Trägerinnen die Möglichkeit, den eigenen Stil zu unterstreichen. Einige Modelle sind sogar so auffällige Fashion-Statements, das sie selbst zum Mittelpunkt des Looks werden.

Die Jackenmode in diesem Jahr ist erstaunlich extravagant mit Oversized Blazer und Bomberjacke, doch auch echte Klassiker wie die Jeansjacke oder der Trenchcoat sind wieder mit von der Partie.

Oversized-Blazer

Die 80er Jahre lassen schön grüßen und bringen den Oversized-Blazer mit. Die besonders modemutigen Damen können ihn sogar mit Schulterpolstern tragen. Auf jeden Fall sollte er weit und lang geschnitten sein. Ganz lässig sieht er zu Jeans und sportiven Schnürschuhen aus. Er kann aber auch über dem kurzen Party-Kleid getragen werden und bietet sich so als hervorragender Begleiter auf dem Weg zum Club an. Abends im Biergarten oder beim Picknick im Park lässt er sich ganz leger über die Schultern werfen, wenn es nach Sonnenuntergang dann doch ein wenig frischer wird.

Coole Bomberjacken

Der Bomberjacken-Trend rettet sich in das Jahr 2022. Mit ihrer besonderen Form sind sie im Einklang mit den momentan etwas weiteren Schnitten. Im Kontrast zu einem enganliegenden Top kommen sie besonders gut zur Geltung. Eine Pilotenbrille und eine weite Schlaghose machen das Outfit komplett. Gerne kann die Bomberjacke in sommerlichen Farben wie zum Beispiel einen warmen Sonnengelb getragen werden. Übrigens lässt sie sich auch wunderbar als Stilbruchelement zu einem kurzen Rock und einem Paar High Heels kombinieren.

Lässige Jeansjacken

Jacken aus Denim-Stoff kehren alle paar Jahre zurück. 2022 zeigen sie sich vor allem in typischem Blau.

Die Passformen dürfen dabei gerne ein wenig lockerer sein. Kombiniert mit einer passenden Jeanshose mit weitem Bein und einem weißen Basic-T-Shirt oder einem bauchfreien Top entsteht im Handumdrehen ein cooler, urbaner Look, der stark an die Nullerjahre erinnert und für die Freizeit wie gemacht ist. Weiße Sneakers mit Plateausohle machen das Outfit komplett. Richtig gut passt die Jeansjacke auch zu einem verspielten, femininen Kleid. Ein Modell mit Blümchenmuster oder Volants bildet beispielsweise einen gelungenen Kontrast zu dem eher derben Denim-Stoff. Bequeme Ballerinas oder sommerliche Canvas-Sneakers runden das Outfit gekonnt ab. Das eignet sich sowohl für das Festival als auch dem Picknick im Park.

Extravagante Ledermäntel

Wer einen Hang zu ungewöhnlichen Looks hat und es liebt, alle Blicke auf sich zu ziehen, kann sich in diesem Jahr auch in extralangen Ledermänteln zeigen. Diese lassen sich offen über dem Outfit tragen oder mit einem Gürtel an der Taille zusammenbinden. Ein braunes Exemplar kommt über einem weißen Spitzenkleid hervorragend zur Geltung. Ein weinroter Ledermantel lässt sich hingegen gut über dem kleinen Schwarzen tragen und ist somit die perfekte Wahl auf dem Weg zu einer festlichen Abendveranstaltung. Die richtige Pflege lässt Ledermäntel außerdem zu langjährigen und verlässlichen Begleitern werden.

Kurze Bikerjacken

Wem die auffälligen Ledermäntel einfach ein wenig zu lang sind, der kann auch gerne zu einer kürzer geschnittenen Bikerjacke greifen. Die werden allerdings nicht mehr so figurbetont getragen wie früher, sondern dürfen weiter geschnitten sein. Zu Mini-Rock und High-Heels sehen sie richtig schick aus. Doch auch mit einer High-Waist-Jeans und Cropped-Top machen sie einiges her.

Klassische Trenchcoats

Die charakteristischen Schulterriegel und die doppelte Knopfreihe verleihen dem Trenchcoat einen ganz individuellen Look. Außerdem besteht er aus einem robusten, aber atmungsaktiven Gewebe, das auch im Sommer gute Dienste leistet. Der große Vorteil des Trenchcoats ist, dass er sich vielfältig kombinieren lässt. Denn er passt sowohl zu femininen Kleidern als auch zu legeren Jeans oder zum eleganten Hosenanzug. Somit sind die klassischen Mäntel die geeigneten Begleiter für den Besuch auf dem Bauernmarkt, für den nächsten Städte-Tripp oder für das Date unter freiem Himmel.

Elegante Westen

An wärmeren Tagen sind langärmelige Jacken keine gute Wahl. Wer seinem Outfit aber dennoch eine besondere Note verleihen möchte, kann in diesem Jahr auch zu stylishen Westen greifen. Diese werden knielang und mit Revers getragen. Dadurch bekommt der Look einen edlen Twist. Sowohl über Kleidern als auch zu einer Jeans und einem T-Shirt sieht eine solche Blazer-Weste richtig schick aus. Erhältlich sind Modelle in klassischem Schwarz, aber auch in hellen Farben wie Weiß und Beige. Besonders gut eignen sich die Westen als Kombinationspartner für den seriösen Büro-Look.