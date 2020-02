In kaum einem anderen Lokal können Bier- und Whiskyfreunde unter einem so großen Angebot an (Craft) Bier & Whisky auswählen, wie in einem Irish Pub bzw. English Pub. Darüber hinaus noch Cider, Wein und weitere Spirituosen. So wie in Irland ist es in Grazer Pubs durchaus üblich, dass Geschäftsleute schon tagsüber ihre Mittagspause im Pub verbringen und dabei auch durchaus schon ein Pint Bier zu sich nehmen. Gesellige Abendrunden erfreuen sich an Dartscheiben / Dartautomaten und sehen sich Sportübertragungen an.

Die Auswahl an Getränken in einem Pub ist meist größer als die Auswahl an Speisen. Traditionelles Pub-Essen sind zwar britische und irische Spezialitäten wie Fish and Chips, Steak and Kidney Pies und andere Fleischpasteten, in Grazer Pubs werden aber meistens auch Burger und Steaks aufgetischt. Die meisten Pubs in Graz finden sich in und um das Zentrum.

10 Irish & English Pubs in Graz

Original Irish Pub Graz in der Schönaugasse 5

in der Schönaugasse 5 Flann O’Brien Original Irish Pub in der Paradeisgasse 1 (hinter K&Ö)

in der Paradeisgasse 1 (hinter K&Ö) The Pub in der Mariahilfer Strasse 20

in der Mariahilfer Strasse 20 O’Carolan’s Irish Pub in der Badgasse 2

in der Badgasse 2 The Office Pub in der Trauttmansdorffgasse 3

in der Trauttmansdorffgasse 3 O’Sullivans Irish Pub in der Grazbachgasse 42

in der Grazbachgasse 42 English Pub The Running Horse in der Kosakengasse 7

in der Kosakengasse 7 Hops Craft Beer Pub in der Prokopigasse 14

in der Prokopigasse 14 The Dublin Road Irish Pub in der Abraham-a-Santa-Clara-Gasse 2

in der Abraham-a-Santa-Clara-Gasse 2 Old English Pub Prince Charles in der Elisabethinergasse 28

Das Molly Malone – ein Pub mit Kultstatus – in der Nähe vom Schubertkino ist mittlerweile geschlossen.

St. Patrick’s Day 2020 in Graz

Der St. Patrick’s Day zu Ehren des irischen Nationalhelden St. Patrick ist für viele Pubs am 17. März 2020 ein willkommener Anlass für spezielle Veranstaltungen und Angebote. Dabei steht die Farbe Grün stark im Fokus mittels grüner Kleidung, Perücken oder auch mit Lebensmittelfarbe grün gefärbtes Bier. Natürlich darf dabei auch das grüne dreiblättrige Kleeblatt nicht fehlen.

