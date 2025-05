Fällt das Grazer CityRadeln 2025 aus?

Das Grazer CityRadeln zählt zu den beliebtesten Freizeitveranstaltungen in Graz. Hunderte Radler:innen nehmen regelmäßig teil – doch wie steht es um die Ausgabe 2025? Bereits letztes Jahr wurde statt im April erst im Mai mit der ersten Tour gestartet. Jetzt ist bereits Mitte Mai. Unsere Redaktion hat beim Büro der Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner nachgefragt.

Die Antwort von Pressesprecher Bernhard Hofbauer: Ein fixer Termin steht noch nicht fest. Die Verkehrsplanung der Stadt Graz arbeitet derzeit gemeinsam mit der Polizei an einem neuen Sicherheitskonzept. Hintergrund sind die stetig wachsenden Teilnehmerzahlen, die eine angepasste Verkehrsplanung erforderlich machen.

Ein Aus der Veranstaltung wurde jedoch nicht bestätigt. Vielmehr betont Hofbauer, dass das Projekt weiterentwickelt werden soll. Sobald das neue Konzept vorliegt, will man die Öffentlichkeit informieren.

Das CityRadeln 2025 ist noch nicht abgesagt, aber derzeit auch nicht konkret geplant. Die Verantwortlichen feilen an einem neuen Format, um Sicherheit und Ablauf an die gestiegene Nachfrage anzupassen. Ob und wann das CityRadeln in diesem Jahr stattfindet, bleibt offen – wir bleiben dran.

(Aktualisierung) Kurze Zeit nach der Veröffentlichung dieses Artikels, erreichte uns die neueste Information: Aus fürs CityRadeln – Graz plant Neustart im Kleinen