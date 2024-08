Fotos: Lange Tafel der Genusshauptstadt in Graz

Die Lange Tafel der Genusshauptstadt Graz fand gestern an einem warmen Sommerabend vor dem Rathaus statt. Nach der Eröffnung im Landhaushof gingen die rund 750 Gäste nach 18 Uhr zu ihren Sitzplätzen an der 380 Meter langen Tafel am Hauptplatz / Schmiedgasse. Wir waren mit der Kamera dabei um stimmungsvolle Bilder des Abends einzufangen.

Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Das nächste Mal wird wieder 2026 am Hauptplatz diniert werden.

Foto: Inside Graz / Steirerwerk