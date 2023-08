Grazer Gastroszene hat Getränkepreise 2023 deutlich erhöht

Die Preise für Getränke in der Innenstadt von Graz haben sich in den letzten Monaten deutlich erhöht. Im August führte die Marktforschungsabteilung der Arbeiterkammer eine Untersuchung durch, in der sie die Preise für Getränke in 23 Lokalen in der Grazer Gastroszene verglich. Die Untersuchung konzentrierte sich auf gängige Getränke wie Kaffee, Bier, Spritzer, Fruchtsäfte und gespritzte Getränke.

Die AK hat Getränkepreise von diesen Lokalen erhoben:

Molly Malone am Färberplatz

Pronto am Hauptplatz

Café Muhr am Hauptplatz

Cafe auf der Murinsel

Peppone am Franziskanerplatz

Gamlitzer Weinstube am Mehlplatz

Schubert Cafe am Mehlplatz

Cafe Glockenspiel am Glockenspielplatz

Glöckl Bräu am Glockenspielplatz

Sorger in der Sporgasse

Operncafe am Opernring

Don Camillo am Franziskanerplatz

Flann O` Brien in der Paradeisgasse

Peter Weinstube am Kapaunplatz

dreizehn Genussbar am Franziskanerplatz

Ristorante & Cafe il Centro am Mehlplatz

L`OSTERIA am Mehlplatz

Kunsthauscafe am Südtirolerplatz

Cafe Kaiserfeld in der Kaiserfeldgasse

Muckis Franziskanerkeller am Kapaunplatz

Eleven in der Kaiserfeldgasse

Pink Elephant am Am Eisernen Tor

Das Eggenberg in der Eggenberger Allee

Laut Josef Kaufmann, dem Leiter der Marktforschung bei der Arbeiterkammer, sind die Durchschnittspreise im Vergleich zum Juli des Vorjahres um durchschnittlich elf Prozent gestiegen. Während dieser Zeitspanne lag die Inflationsrate bei sieben Prozent.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Lokalen sind erheblich.

Die Preisspanne zwischen den teuersten und günstigsten Angeboten ist teilweise beträchtlich.

Besonders bei längeren Abenden in größeren Gruppen könnte die Wahl eines preisgünstigen Lokals sich definitiv auszahlen.

Die Preiserhöhungen von 2022 bis 2023 bewegen sich größtenteils zwischen 10 Cent und 70 Cent pro Getränk, in einigen Fällen sogar darüber. Die drastischste Erhöhung betraf einen naturtrüben Apfelsaft mit Leitungswasser, der um 1,10 Euro teurer wurde (eine Steigerung von 31,43%). Es gab jedoch auch vereinzelte Fälle, in denen die Preise gesunken sind, wie zum Beispiel bei Leitungswasser, einem kleinen Bier oder bestimmten Fruchtsäften in bestimmten Lokalen.

Die Preisdifferenzen zwischen den Lokalen sind erheblich. Eine Flasche Mineralwasser kann beispielsweise um 90 Cent variieren, ähnlich wie bei einem kleinen Bier. Das Krügerl Bier wird zwischen 4,20 Euro und 5,20 Euro verkauft. Ein Glas Spritzer Wein kann entweder 3,10 Euro oder sogar 4,50 Euro kosten. Besonders bei den Fruchtsäften gibt es große Unterschiede, wenn sie mit Leitungswasser gemischt sind – ihre Preise reichen von 3 Euro bis zu 4,80 Euro pro halbem Liter.

Link

AK Getränkepreise 2023 Vergleich als PDF ansehen