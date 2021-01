Amazon-Verteilzentrum im Grazer Süden: Kritik an geplanter Ansiedelung

440 Lieferautos täglich unterwegs. 36 LKWs pro Nacht. Nicht-öffentliches Parkhaus mit rund 1300 Parkplätzen. Grazer SPÖ-Klubvorsitzende Michael Ehmann: „So gesehen wäre – offen und frei heraus gesagt – ein Amazon-Verteilzentrum in Graz nichts, was man unbedingt haben muss.“

Der geplanten Ansiedelung eines großen Amazon-Verteilzentrums im Grazer Süden steht die SPÖ kritisch gegenüber:

Aus unserer Sicht spricht nichts dafür, dass dieses Projekt seitens der Stadt forciert werden sollte, ganz im Gegenteil.

betont der Grazer SP-Klubvorsitzende Michael Ehmann. Es gelte vielmehr, dafür Sorge zu tragen, dass durch ein solches Projekt nicht AnrainerInnen wie auch die heimische Wirtschaft unter die Räder des Online-Giganten kommen.

Der Onlinehandels-Riese sei, obwohl ein milliardenschweres Unternehmen, für seine steuerschonenden Praktiken bekannt, die dem Prinzip der Steuergerechtigkeit zuwiderliefen, wodurch heimische Unternehmen klare Wettbewerbsnachteile hätten. „Auch an den Arbeitsbedingungen der LagerarbeiterInnen wird regelmäßig massivste Kritik geübt“, warnt Ehmann und verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf einen Bericht des Momentum-Institutes vom Dezember diesen Jahres 1, in dem von „reiner Ausbeute“ die Rede gewesen war, über „12-Stunden-Arbeitstage, unbezahlte Überstunden, totale Überwachung und sogar ein Bestrafungssystem“ berichtet wurde.

So gesehen wäre – offen und frei heraus gesagt – ein Amazon-Verteilzentrum in Graz nichts, was man unbedingt haben muss.

Speziell für AnrainerInnen massive Nachteile durch Amazon Logistikzentrum befürchtet

Selbstverständlich würde ein solches Verteilzentrum ein massiver Verkehrserreger sein – und dies auch in einem weiteren Umfeld. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund sehe ich ein solches Projekt mehr als kritisch: Einerseits versuchen wir alles, um die Verkehrsbelastung innerhalb der Stadtgrenzen zu reduzieren – dass sich dann ausgerechnet ein ,Verkehrserreger‘ in unserer Stadt ansiedeln könnte, empfinde ich als bedenklich: Ohne Umweltverträglichkeitsprüfung kann das sowieso nicht gehen, eine solche sehe ich als Voraussetzung. Ebenso darf ein solches Projekt dem STEK in keiner Weise widersprechen!

so Ehmann. Ein Verkehrsproblem sieht auch Karl Dreisieber, Gemeinderat und Klubobmann der Grazer Grünen. Wird das Verteilerzentrum von Amazon am geplanten Standort realisiert, so würde dies innerhalb kurzer Zeit zu einem Zusammenbrechen des Verkehrs am Südgürtel führen und führt dazu aus:

Wir sehen den Betrieb eines Verteilerzentrums an diesem Standort, bei dem in kürzester Zeit mehr als 900 Fahrzeuge täglich in das Straßennetz der Stadt Graz eingeschleust werden sollen, als praktisch undurchführbar an. Daher fordern wir von den städtischen Verkehrsabteilungen und der Abteilung für Stadtplanung, dass sie umgehend umfassende Gutachten mit realistischen Verkehrsrechnungen erstellen und diese dem Land Steiermark sowie der Grazer Öffentlichkeit transparent zur Verfügung stellen.

Dass eine Amazon-Ansiedelung in Graz in irgendeiner Form durch die Stadt gefördert bzw. unterstützt würde, ist für den SP-Klubvorsitzenden jedenfalls „absolut denkunmöglich“. „Der heimische Handel, unsere EPU und KMU, viele Familienbetriebe stehen nicht zuletzt auch solcher Multis und Online-Giganten wegen unter einem enormen Druck, kämpfen ums Überleben: Da erübrigt sich wohl jeder Satz!“

Dreisiebner dazu:

Amazon und vergleichbare Konzerne dürfen nicht die gewachsene Infrastruktur und die Handelsbetriebe im steirischen Zentralraum auffressen und unseren Arbeitsmarkt noch weiter erschüttern. Das ist aus unserer Sicht eine der wichtigsten Aufgaben der kommunalen und regionalen Politik sowie der Interessensvertretungen.

Die Grüne Wirtschaftssprecherin und Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner:

Dem Verteilerzentrum dieses Unternehmensgiganten darf nicht die Lebensqualität der Menschen im Grazer Süden zum Opfer fallen. Kurzfristig muss die Stadt daher alles unternehmen, damit dieser Standort so nicht realisiert wird. Längerfristig braucht es endlich schlagkräftige Initiativen der Stadt Graz, des Landes Steiermark und der Wirtschaftskammer, um den regionalen Handel zu stärken.

