SPÖ-Bundesparteitag in Graz: Babler mit 88,76 Prozent gewählt

Beim 46. ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Graz wurde heute der SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler mit 88,76 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt. Es wurden 587 gültige Stimmen abgegeben.

Ich gebe heute ein Versprechen im Namen der SPÖ ab: Wir werden dafür sorgen, dass die Periode der Abrissbirnenpolitik endgültig vorbei ist. Wir werden dafür sorgen, dass ÖVP und FPÖ nicht mehr dazukommen, in der Republik noch mehr niederzureißen. Und ich gebe ein zweites Versprechen ab: Wir werden all das wiederaufbauen, was sie planiert haben. Wir werden es noch größer, schöner und noch besser machen als je zuvor, das ist unser Anspruch für einen neuen Aufbruch für unser Land. Wir sind die einzige Kraft, die Kickl verhindern kann, die die schwarz-blaue Abrissbirnenpolitik verhindern kann und die es möglich macht, unser Land in eine bessere Zukunft zu führen.

so Andreas Babler.

Babler fand in seiner Rede an die rund 1.000 Delegierten und Gäste in der Grazer Messehalle auch Worte zum Anschlag der Terrororganisation Hamas in Israel: