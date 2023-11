Grazer KPÖ: Kein Platz für Gewalt in unserem Stadion

Es war ein spannendes Cupspiel, das sich die beiden Grazer Vereine am Donnerstag geliefert haben. Leider ist es vor sowie nach dem Spiel im und rund um das Stadion, sowie in der Innenstadt zu sehr unschönen Szenen gekommen.

Gewalt hat in unserem Stadion keinen Platz. Es ist nicht zu tolerieren, dass hier schwarz vermummte Horden ihr Unwerk treiben und wahllos auf Fans losgehen und diese zusammenschlagen.

so Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Grundsätzlich sieht Eber den „Heimverein“, in diesem Fall der GAK, als Veranstalter für alles rund um das Fußballspiel verantwortlich. Dennoch kündigt er an, dass verschiedene Maßnahmen in den nächsten Tagen seitens des Stadionmanagements geprüft werden und sucht ein klärendes Gespräch mit den beiden Vereinen.

Zudem wünscht sich der KPÖ-Stadtrat, dass sich die Verantwortlichen des SK Sturm zu den Vorfällen deutlich äußern.

Foto: Symbolbild