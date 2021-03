Pinze, Schokolade, Osterbrot, Schinken und Eier – Ostern und Genuss sind untrennbar miteinander verbunden. Damit das traditionelle Osterfest nicht auf die Gesundheit schlägt, haben wir hier einige Tipps und Lebensmittel für dich rausgesucht, um deine beliebte Osterjause etwas gesünder zu machen / gestalten:

Kren

Ohne Kren geht zu Ostern bei uns nichts! Fein und frisch gerieben gibt er der Osterjause mit Schinken und Ei den nötigen Feinschliff. Zudem ist Kren eine wahre Vitamin C- Bombe, mit einem doppelt so hohen Gehalt wie in einer Zitrone und reichlich gefüllt mit Mineralstoffen, die unsere Abwehrkräfte stärken. Besonders wichtig in der heutigen Zeit!

Kresse

Frisch ausgesäte Kresse von der Fensterbank oder gepflanzt in Eierschalenhälften verleihen dem gedeckten Ostertisch etwas Frisches und Gesundes. Kresse enthält wie auch der Kren sehr viele Vitamine und ist besonders Eisenreich. Eine perfekte Ergänzung zu den vielen Eiern beim Osterschmaus.

Radieschen

Eines der ersten Frühlingsgemüse, die nach der langen Winterzeit Frische, Buntheit und Gesundheit auf den Tisch bringen sind die leicht scharfen Radieschen. Passen geschmacklich hervorragend zum Osterschinken und bringen mit ihrer leuchten rosa roten Farbe Fröhlichkeit auf den Ostertisch. Dabei sind sie kalorienarm und reich gefüllt mit Mikronährstoffen.

Karotten

Nicht nur der Osterhase liebt Karotten! Karotten sind leicht süß und bis zum Rand hin voll mit Vitaminen. Besonders hervorzuheben ist dabei der hohe Carotin-Gehalt, der der Karotte ihre typisch orange Farbe verdankt und besonders wichtig für die Augengesundheit ist. Ein feine Karottenrohkost oder einfach in Stücke zum Knabbern zur gesunden Osterjause reichen. Auch ein Karottenkuchen mit Nüssen eignet sich hervorragend als süßer Osternachtisch.

Eier

Eier sind besser als ihr Ruf. Drei Eier in der Woche sind gesund und werden empfohlen. Zu Ostern darf man auch mal über die Strenge schlagen. Wichtig ist vielmehr, wie man sich über das ganze Jahr hinweg ernährt, dann sind auch Festtage kein großes Problem.

Sauer eingelegtes Gemüse

Gurkerl, Paprika, Silberzwiebel und vieles mehr machen als gesunde Ergänzung die Osterjause bekömmlicher. Die enthaltenen Milchsäurebakterien liefern einen gesunden Mehrwert. In Maßen genossen, kommst du in den Genuss von wichtigen Probiotika und Antioxidantien, die Krankheiten wie Krebs vorbeugen können.

Schokolade

Auch der geliebte Schoko-Osterhase samt Schoko-Ostereier muss nicht abgeschrieben werden. Kakao macht glücklich und reduziert Stress. Schokolade enthält Antioxidantien, die sogar dabei helfen, den Cholesterinspiegel zu senken. Dies gilt insbesondere für Schokolade mit hohen Kakaoanteil. Je dunkler die Schokolade umso gesünder! So darf dann auch der eine oder andere Osterhase vernascht werden.

Mehr zum Thema:

Ökologische Tipps für ein umweltfreundliches Osterfest (diesteirische.at)