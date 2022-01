Langlaufen ist schnell erlernt und der ganze Körper wird bei dieser Sportart an der frischen Luft trainiert. Bauch- und Rückenmuskeln werden nicht so sehr beansprucht, wie die Arm-, Gesäß- und Beinmuskeln. Der flüssige Bewegungsablauf wirkt positiv auf Gelenke und Herz und das Risiko sich schwer zu verletzten ist gering.

Bei den winterlichen Temperaturen erhöht unser Körper die Heizleistung und das kostet Kalorien, die nur so purzeln. Neben den Kalorienverlust, das Stärken der Muskeln und Gelenke, ist Langlaufen Balsam für die Seele. In nur einer Stunde werden Kreislauf und Muskel optimal beim Langlaufen trainiert, also eine Steigerung der Fitness und man befindet sich durch jede Menge Endorphine schnell im Glückshormon – Bereich.

Mit einem Langlauf-Kurs starten

Unter fachkundiger Anleitung durch Langlauflehrer erlernst du schnell die korrekte Klassik- oder Skating-Technik. Somit können Fehler in der Bewegungsausführung vermieden werden. Auch die korrekte Technik des Abfahrens, Bremsens und des Notsturzes wird in diesen Kursen gelehrt um Verletzungen beim Langlaufen zu vermeiden.

Ausrüstung zum Langlaufen

Für den ersten Versuch ist es besser Langlaufski, -schuhe und -stöcke erst einmal auszuleihen, um zu testen, ob Langlaufen überhaupt Spaß macht. In jedem Langlaufzentrum ist dieses möglich.

Macht dir Langlaufen Spaß, dann ist das Wichtigste der bequeme Schuh. Der sollte den Fuß fest umschließen ohne zu drücken. Für klassischen Langlauf und das Skaten gibt es verschiedene Schuhe. Es gibt aber auch Modelle, die für beide Stile angeboten werden. Die Art der Skibindung ist beim Schuhkauf unerheblich. Die Passform des Schuhs ist wichtiger. Lasse dich im Sportfachgeschäft beraten, denn Setangebote für Anfänger sind meist die beste Lösung und auch preiswerter.

Körpergewicht spielt beim Kauf der Langlaufski eine wichtige Rolle

Der Ski sollte so steif sein, dass die Abstoßzone im Bereich unter der Bindung beim Stand auf beiden Beinen keinen Bodenkontakt hat. Ist der Langlaufski zu steif, greift die Abstoßhilfe nicht und er rutscht nach hinten weg. Ist er zu weich, bremst der Ski.

Bei den Stöcken ist die Auswahl einfach. Stocklänge = 0,83 bis 0,85 x Körpergröße für klassischen Langlauf und 0,9 x Körpergröße fürs Skaten. In zweiter Linie entscheiden Gewicht, Marke und Preis.

Das richtige Outfit

Der Outdoorsport Langlaufen ist sehr bewegungsintensiv und kann auch schweißtreibend werden. Unter all diesen Umständen spielt die richtige Bekleidung eine sehr zentrale Rolle. Denn nur mit einem funktionalen Outfit machen die Loipenrunden auf Dauer Spaß.

Um beim Langlauf weder zu überhitzen noch auszukühlen, ist elastische, atmungsaktive Funktionsbekleidung aus Kunstfaser oder Wolle die beste Wahl. Diese kann im Zwiebelprinzip passend zum Winterwetter kombiniert werden.

Was ist das Zwiebelprinzip?

Das Zwiebelprinzip besteht aus drei unterschiedliche Lagen: Baselayer (Unterwäsche), Midlayer (Isolationsschicht) und Outer Shell (Wetterschutz).

Langlaufen in der Steiermark

Wir haben uns angesehen, wo es in der Steiermark herrliche Langlaufloipen gibt. Sobald richtige winterliche Bedingungen herrschen, muss man dazu auch gar nicht weit von Graz wegfahren. Deshalb beginnen wir beim …

Leichte Loipe (blau markiert): Vorwiegend flach verlaufende Loipe, deren Anstiegs- und Gefällstrecken 10 % Längsneigung mit Ausnahme kurzer Teilstücke in offenem Gelände nicht übersteigen. In Loipen für Klassische Technik müssen die Gefällstrecken in ihrer gesamten Länge überschaubar sein, wobei sie keine Kurven enthalten dürfen, die den Skilangläufer zu aktiven Richtungsänderungen zwingen. Mittelschwierige Loipe (rot markiert): Vorwiegend in welligem Gelände verlaufende Loipe, deren Anstiegs- und Gefällstrecken 20% Längsneigung mit Ausnahme kurzer Teilstücke in offenem Gelände nicht übersteigen. In Loipen für Klassische Technik dürfen Gefällstrecken Kurven enthalten, die den Läufer zu aktiven Richtungsänderungen zwingen. Schwierige Loipe (schwarz markiert): Loipe, deren Längsneigungen auf Anstiegs- und Gefällstrecken den Maximalwert für die mittelschwierige Loipe übersteigen.

Langlaufzentrum Thal bei Graz

Nicht unweit von Graz entfernt liegt das Langlaufzentrum Thal mit einer Loipengesamtlänge von 25 km, davon 13 km für Skating und 12 km für die klassische Langlauf-Technik. Geöffnet ist die Loipe Thal bei passenden Schneeverhältnissen, von 17:00 bis 21:00 Uhr. Aber das Langlaufen (2,5 km) ist auch durch eine Flutlichtanlage möglich. Im Steinfeld Stadl befindet sich das Loipen-Zentrum mit einem Ausrüstungsverleih und Buffet. Die Benützung ist kostenlos.

Almenland Loipen (Fladnitz an der Teichalm)

Nur eine Stunde Fahrzeit von Graz und man ist im Sonnen- und Langlaufparadies zwischen Teichalm und Sommeralm im dem Naturpark Almenland. Insgesamt 29 Kilometer bieten den Langläufern in einer herrlichen Almenlandschaft das klassische Laufen und das Skating, mit mehreren Loipeneinstiegen. Der Ausrüstungsverleih und die Schneesportschule befindet sich direkt beim Teichalmsee. Drei Loipen mit einer Gesamtlänge von 29 Kilometern auf Rundkursen führen über weite Teile der der verschneiten Teichalm bis zur Sommeralm. Die Loipen auf einer Seehöhe zwischen 1.170 m und 1.300 m haben die Schwierigkeitsgrade leicht bis mittel. Sie sind doppelt klassisch gespurt, und zusätzlich mit einer Skatingspur versehen.

Langlaufregion Hohentauern

Das sonnige Hochplateau auf über 1000 m Seehöhe bietet jedem Langläufer ein abwechslungsreiches Angebot und Schneesicherheit. Drei Loipen auf einer Gesamtlänge von 13 Kilometern in verschiedenen Schwierigkeitsstufen mit Parkmöglichkeiten direkt an der Loipe sind vorhanden. Ein Ausrüstungsverleih und das Angebot von Langlaufkurse sind auch für Anfänger optimal. Für Kinder unter 10 Jahren ist die Benutzung der Loipe kostenlos. Ein Kassenautomat sorgt für eine unkomplizierte Bezahlung.

Langlaufregion Murau/Krakau

Auf 1.500 Metern Seehöhe kommen Langlauffans in der steirischen Region Murau/Krakau voll auf ihre Kosten: Eine extrem hohe Schneesicherheit, perfekt präparierte Loipen und im Hintergrund glitzert der romantisch-verträumte Prebersee. An der Südseite der Schladminger Tauern darf man außerdem mit besonders vielen Sonnenstunden und einer gesunden Natur rechnen.

Die 15 Kilometer lange Loipe (6 km Skating, 9 km klassisch) ist mit dem Steirischen Loipengütesiegel ausgezeichnet. Ausrüstung zum Leihen und Skischule sind vor Ort.

Langlaufparadies Bad Mitterndorf

130 Kilometer bieten rund um Bad Mitterndorf das perfekte Langlauferlebnis in der Steiermark. Mitten im Ausseerland mit der beeindruckenden Kulisse des Grimmings ist Skating, als auch Klassisch hier in alle Schwierigkeitsstufen möglich. Neun Loipen auf einer Seehöhe um 800 Meter garantieren Schneesicherheit bis in den Frühling hinein. Zwei Runden sind besonders zu empfehlen, zum romantisch-verschneiten Ödensee, oder einer Tour zum Kulm mit seiner imposanten Skiflugschanze. Alternativ dazu bieten sich auch noch die Loipen auf der Tauplitzalm an.

Neben mehreren Ausrüstungsverleihe und Skischulen sorgt traditionsreiche Gastronomie und urige Hüttenkulinarik direkt an den Loipen für das leibliche Wohl.

Langlaufen ist alles, nur keine Modeerscheinung

Im hohen Norden bei den Saamen entdeckten Archäologen 4000 Jahre alte Kiefernholz-Gleitbretter. Deren Zweck war wohl, etwa bei der Jagd ein Einsinken im Schnee zu verhindern. Auch in der „Wiege des alpinen Skifahrens” hat der Langlauf dank seiner Vorzüge eine lange Tradition. Beliebt ist der Sport insbesondere in Skandinavien und im Alpenraum, aber auch in Osteuropa und einigen asiatischen Ländern. Olympisch ist er seit 1924. Bei Wettkämpfen war jahrzehntelang nur der klassische Stil mit paralleler Skiführung, also Diagonalschritt mit Doppelstockeinsatz, zugelassen. Seit den späten 1970ern begann sich auch der freie Stil bzw. das Skating, also der Schlittschuhschritt, durchzusetzen. Bei gegenwärtigen Biathlon-Wettkämpfen wird nur noch geskatet.

Sich bei dieser Sportart derart zu stärken und derart zu schonen, ist einzigartig! Kurzum: Skilanglauf ist das ideale Ausdauertraining im Winter. Die Steiermark bietet dazu abwechslungsreiche Langlaufloipen.

