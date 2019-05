Outfit für das erste Date: So imponieren Männer mit ihrem Style

Beim ersten Date kommt schnell Nervosität auf, schließlich möchte man(n) einen guten Eindruck hinterlassen. Dabei spielen sowohl die Art der Verabredung als auch die Gesprächsthemen und das Outfit eine entscheidende Rolle. Deshalb sollte das erste Treffen gut geplant werden, damit es zu einem Erfolg wird. Oft mischt sich zur Vorfreude auf das Rendezvous eine gewisse Aufregung dazu. Schließlich möchte der Mann die Frau gerne nachhaltig beeindrucken, sodass es zu einem weiteren Wiedersehen kommt.

Zu bedenken ist, dass Frauen extrem verschieden sind und auch abweichende Ansprüche an das Date haben. Die eine möchte in eleganter Garderobe ein romantisches Abendessen genießen. Dagegen wünscht sich die andere eine Verabredung in legerer Kleidung auf einem Konzert. Aus diesem Grund sollten sich Männer genau überlegen, was die Herzensdame auf dem Date erleben möchte und sich dementsprechend kleiden.

Für Frauen anziehende Männermode

Viele Männer können die Frage nach dem richtigen Outfit für das erste Date nur schwer beantworten. Die Unsicherheit ist dabei groß, denn schließlich will Mann dem weiblichen Geschlecht durch und durch gefallen. Extrem wichtig ist der Wohlfühlfaktor in der Kleidung. Wer sich in der ausgesuchten Garderobe sehr unbehaglich oder eingeengt fühlt, der strahlt genau diese Gefühle aus. Eine ungewohnte Aufmachung verstärkt die Unsicherheit, anstatt das Selbstbewusstsein zu untermauern. Allerdings sollte das Outfit auch nicht zu lässig sein, im Jogginganzug und Muskelshirt macht keiner eine gute Figur.

Sehr hilfreich bei der Auswahl von Männermode ist die Meinung der Freundinnen, vor allem, wenn diese ähnliche Geschmacksvorlieben wie die Angebetete haben. Wenn die Kleidung dem eigenen Style entspricht, kann sich der Träger darin ohne Einschränkungen wohlfühlen. Außerdem sollten sich Männer entsprechend dem Anlass kleiden. Zu beachten ist auch, dass die Kleidung viel über die Persönlichkeit des Trägers verrät. Die meisten Frauen haben ein gutes Gespür für den richtigen Style und achten vor allem beim ersten Date sehr genau auf die Männermode. Deshalb muss das ausgesuchte Outfit farblich zusammenpassen und gut sitzen. Wer mit einem nicht gebügelten Hemd, knitterigen Hosen und abgenutzten Schuhen zum Treffen kommt, der gewinnt damit keine Sympathiepunkte.

Lockeres Treffen in einem Café oder einer Bar

Wer sich ganz locker zu einem Kaffee oder einem Glas Wein verabredet, der kann sich genauso anziehen: In diesem Fall ist eine normale und alltagstaugliche Straßenkleidung gefragt. Dazu passt etwa ein formschönes Hemd mit einer Jeanshose. Das Ganze lässt sich abschließend mit einem farblich passenden Gürtel und einer legeren Jacke kombinieren.

Bei einer Verabredung in einer angesagten Weinbar, darf es auch eine schicke Hose mit einem edlen Blazer sein. Wer sich mit einer Krawatte wohler und angezogener fühlt, der darf diese gerne umbinden. Alternativ ist auch ein sportlicher Anzug mit einem Shirt möglich. Bei einem Date auf einer außenliegenden Terrasse ist zu bedenken, dass es mit der einsetzenden Dunkelheit kühler werden kann. Dann sind ein warmer Pullover oder ein Kurzmantel angebracht, um eine Erkältung zu verhindern. Auf diese Weise kann das Flirten unter dem Sternenhimmel weitergehen.

Wenn die Männermode jedoch zu förmlich für den Anlass ausfällt und die Frau dagegen ganz leger gekleidet ist, dann wird das als übermotiviert gedeutet.

Der richtige Style für ein Galadinner, im Theater und in der Oper

Wenn das Treffen in einem eleganten Ambiente stattfindet, dann sollte die Garderobe diesem Anlass entsprechen: Im Theater und für ein romantisches Dinner sind Herren mit einem klassischen Anzug, hochwertigen Lederschuhen und einem gut geschnittenen Hemd richtig angezogen. Bei einem Galadinner und in der Oper darf die Kleidung deutlich eleganter sein. Dazu passt etwa ein stilvoller Nadelstreifenanzug mit Krawatte oder auch ein Smoking mit Fliege, abgerundet mit glänzenden Lackschuhen. Wenn die Dame dann im schicken Abendkleid erscheint, ergibt sich ein stimmiger Gesamteindruck beim Date.

Romantischer Spaziergang und Picknick im Park

Wer sich zu einem romantischen Date in der Natur verabredet hat, der darf sich ganz beruhigt leger bei der Garderobe geben. Wenn die Männermode bei diesem Anlass zu steif wirkt, dann sieht das schnell ungemütlich aus. Ideale Begleiter sind lässige Jeans in Kombination mit einem T-Shirt oder Poloshirt. Auf diese Weise bekommt das Outfit einen sommerlichen Touch, ohne zu viel zu entblößen. Wenn die Temperaturwerte etwas kühler sind, dann bietet sich ein smartes Hemd mit langen Ärmeln zu bequemen Chinos an. Bei einem schickeren Event im Grünen darf es auch ein Shirt mit Sakko zur Jeans oder den Chinos sein. Dazu passen hervorragend sportliche Schuhe oder bequeme Lederslipper, die selbstverständlich ohne Socken getragen werden. Die ausgesuchte Kleidung lässt sich durch modische Accessoires abrunden, dazu gehören:

Leichte Sommerschals aus weichen Stoffen

Schicke Schiebermützen im Fischgrätenmuster

Luftige Fedoras aus edlen Materialien

Modische Gürtel aus Stoff oder Leder

Damit sind die Damen modetechnisch beeindruckt und zum Sonnenuntergang ist vielleicht schon der erste Kuss beim Date inklusive.

Auf gute Schuhe und Socken achten

Frauen achten sogar auf kleine Details, das weibliche Geschlecht schaut sich sein Date ganz genau an, von oben bis unten. Deshalb sollten die Schuhe immer sauber und intakt sein. Entsprechend dem Anlass müssen es nicht immer Lederschuhe sein. Wenn das Treffen eher locker ist, dann reicht ein Paar gepflegter Sneakers. Beim Schuhwerk ist die Pflege extrem wichtig, dreckige und löchrige Tretter hinterlassen einen ungepflegten Eindruck. Einfarbige und dezente Socken passen sich jedem Outfit an. Wer bunt gestreifte Motive und Comicfiguren auf seinen Socken hat, der wirkt schnell infantil und unseriös. Mit unifarbenen Socken in einem dunklen Farbton macht niemand etwas falsch.

Großen Wert auf körperliche Hygiene legen

Stilvolle Männermode kann nur dann die Angebetete überzeugen, wenn auch die körperliche Hygiene stimmt. Wer verschwitzt und ungewaschen direkt nach dem Sport beim Treffen aufkreuzt, der hat ganz schlechte Karten. Deshalb sollten sich Männer vor dem Daten unbedingt duschen und rasieren.

Wenn ein Bart getragen wird, dann sollte dieser gepflegt erscheinen und gestutzt sein. Wild wuchernde Gesichtsbehaarung wirkt schnell ungepflegt und macht keinen Appetit auf Küssen. Vorsichtig mit dem Aftershave und Parfümieren umgehen, viel hilft nicht immer viel. In diesem Zusammenhang ist ein dezenter Gebrauch angesagt, damit die Damen von den Düften nicht erstickt werden. Außerdem möchte das weibliche Geschlecht auch den persönlichen Körpergeruch des Herren erschnuppern, denn die Anziehungskraft erfolgt zu einem großen Teil über den Geruchssinn.

Mit ausgesuchter Männermode und einem individuellen Style bei der Herzensdame punkten

Männer sollten sich immer treu bleiben, sowohl bei der Mode als auch beim Style. Wer sich für sein Date verkleidet, der hat damit nur einen vorübergehenden Erfolg. Um ein weiteres Treffen zu verbuchen ist es deshalb ratsam, nur Kleidung zu tragen, die dem eigenen Geschmack entspricht. Dann können sich Männer beim Rendezvous wohlfühlen und strahlen ein Selbstbewusstsein aus, durch das die Damenwelt magisch angezogen wird.