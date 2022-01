Auf in den Winter – die besten Mode-Tipps

Der Winter 2022 wartet mit neuen und spannenden Modetrends auf die Verbraucher. Dabei geht es bei den angesagten Styles um zweierlei: Zum einen gilt ein Blick auf die Art, Farbe, das Material und die Beschaffenheit der Kleidung. Zum anderen sind ihre Herstellung und die Herkunft in den letzten Jahren immer mehr in den Blickpunkt gekommen. Nachhaltigkeit spielt inzwischen in Sachen Mode ebenfalls eine wichtige Rolle.

Im Winter muss das Outfit gleichermaßen warm wie bequem sein. Bei einer Durchschnittstemperatur von gerade einmal 0,4 Grad Celsius in den Wintermonaten hierzulande ist warme Kleidung unerlässlich. Selbst, wenn der eine oder andere Winter durchaus etwas milder ausgefallen ist, so ist doch die Wahl der richtigen Winterbekleidung wichtig, um sich wirklich rundum wohl in seiner Haut fühlen zu können.

Gleichzeitig soll die Optik nicht auf der Strecke bleiben. Neben dem Einsatz besonders wärmender Textilien setzen die Designer deshalb gekonnt auf raffinierte Schnitte und besondere Details, um immer wieder ein trendiges Gesamtbild zu kreieren.

Die erste Frage ist heute oftmals die nach Stoffen und Herstellung

Nachhaltigkeit ist eines der Worte der Stunde. Auch in Sachen Mode und Bekleidung spielt Nachhaltigkeit heute eine wichtige Rolle. Bei immerhin mehr als 50 Prozent aller Millennials ist die Frage nach der Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung zumindest im Hinterkopf. Da wundert es nicht, dass in nahezu allen Modebereichen an nachhaltigen Kleidungsstücken gearbeitet wird. Somit ist das Thema Nachhaltigkeit auch bei Wintermode ein wichtiger Punkt.

Grund genug für viele Modelabels in den letzten Jahren bei der Produktion von Jacken, Hosen und anderen Bekleidungsstücken die Materialbeschaffung und die Herstellung ihrer Kleidungsstücke umfassender zu überwachen. Ob ein Kleidungsstück nachhaltig produziert wurde, lässt sich meist an einem entsprechenden Gütesiegel des jeweiligen Herstellers erkennen.

Allerdings können Kunden selbst ebenfalls einen Teil zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Bereits beim Kauf können sie sich für eine gute Qualität statt oft minderwertiger Fast Fashion entscheiden. Zudem trägt ein pfleglicher Umgang mit der Kleidung dazu bei, die Lebensdauer zu verlängern.

Dazu gehört es, sich über die Besonderheiten der einzelnen Materialien zu informieren. Gerade Winterjacken bestehen etwa aus Funktionstextilien oder sind mit Daunen gefüttert. Für die richtige Pflege sind deshalb verschiedene Punkte zu beachten. Ähnliches gilt auch für andere Kleidungsstücke oder Schuhe. So haben Verbraucher so lange wie möglich etwas von den Lieblingsstücken.

Wie genau sehen die Modetrends für diesen Winter aus?

In erster Linie gilt wie immer: Getragen wird was gefällt und warmhält. Strickkleidung ist dabei nach wie vor ein echtes Highlight. Denn Strickmode ist bei guter Verarbeitung und entsprechender Pflege angenehm weich und kuschelig. Dazu kommt, dass sie sich wunderbar im Zwiebellook mit anderen Kleidungsstücken kombinieren lässt. Als Basics eignen sich hier vor allen Dingen Pullover.

Strickjacken und -mäntel lassen sich zudem wunderbar mit anderen winterlichen Kleidungsstücken kombinieren. Ein Modetrend, der auch 2022 wieder voll im Trend liegen wird, sind Strickkleider. Ob kurz gehalten mit einer passenden Leggings darunter oder aber im Maxi-Format und einer einfachen Strumpfhose – das Strickkleid passt zu nahezu jedem Anlass.

Tipp zur Pflege

Strickbekleidung aus Baumwolle oder aus einem Mischgewebe mit überwiegendem Baumwollanteil lässt sich in den meisten Fällen problemlos in der Waschmaschine reinigen. Wichtig es dabei nur, ein paar Punkte zu beachten: Als Erstes gilt es einen Blick auf das Schildchen mit den Pflegehinweisen im Kleidungsstück zu werfen. Hier findet sich der erste Hinweis, ob das Teil normal oder nur per Handwäsche gewaschen werden kann.

Bei selbst gestrickten Kleidungsstücken ist es wichtig, die Verpackung der Wolle aufzubewahren. Denn hier sind in aller Regel die passenden Pflegehinweise zu finden. In der Waschmaschine sollte Strickkleidung immer auf Links und nur in einem Waschsack oder einem Kopfkissen gewaschen werden. Ein spezielles Wollwaschmittel ist auf die besonderen Eigenschaften des Materials zugeschnitten.

Bodys als perfekte Kleidungsstücke für den Winter

Ein perfektes Kleidungsstück für die kalte Jahreszeit ist der Body. Er ist sowohl für die Optik als auch für das Wohlbefinden ein echter Gewinn. Mit einem gutsitzenden Modell bleibt alles an seinem Platz – dazu hält das enganliegende Kleidungsstück angenehm warm.

Beides sind Gründe für seine außerordentliche Beliebtheit. Ob nun ein Top mit Body als unterstes Teil im Zwiebellook, ein Blusen-Body oder die Variante mit Langarmshirt und Spitzen daran – der Body kann perfekt als Oberteil oder alternativ unter der Kleidung getragen werden.

Leder – ein Trend der sich auch in diesem Winter hält

Leder ist als Material nach wie vor sehr beliebt. Dabei bleibt es nicht allein bei der klassischen Lederjacke oder dem schicken Ledermantel. Auch Röcke und Blusen liegen diese Saison wieder besonders im Trend. Wer es gern besonders warm mag, ist mit einer Lammfelljacke oder einem Lammfellmantel sehr gut versorgt.

In Sachen Pflege sollte Lederbekleidung stets imprägniert sein. Bei vielen Herstellern wird die Kleidung bereits mit einem entsprechenden Schutz verkauft. Ist dies noch nicht erfolgt, sollte die Imprägnierung mit einem entsprechenden Spray nachholen. Danach ist es wichtig, die Kleidung erst einmal bis zu 24 Stunden gut auslüften zu lassen.

Tierfreunde finden übrigens genügend Auswahl an angesagten Modellen in pflegeleichtem Kunstleder.

Karo – eines der beliebtesten Muster aktuell

Karo-Muster sind voll in Mode. Das merkt man beim Blick in die Modekataloge und in die Schaufenster der Modehäuser und Modeversandhäuser. Ob nun im traditionellen Karo-Stil oder im altbekannten Schottenkaro – die verschiedenen Spielarten bei diesem Muster sind vielfältig.

Im Handel begegnen Ihnen karierte Hosen, Pullover, Hemden, Blusen, Röcke, Blazer und Jacken. Auch Herrenanzüge und Hosenanzüge für die Damen mit Karo-Muster sind in diesem Winter wieder vermehrt im Angebot der meisten Modemarken zu finden.

Jeans – aus keinem Kleiderschrank mehr wegzudenken

Die Jeans ist eines der Kleidungsstücke, das sich seit Jahrzehnten regelmäßig in den Trends wiederfindet. Dies trifft auch auf die Winterbekleidung in diesem Jahr zu. Dabei hat sich das Bild der Jeans in diesem Jahr kräftig verändert – vor allem bei den großen Modedesignern. Waren in den letzten Jahren schwarze Modelle ebenso wie Jeans in den Farben Stone washed oder verschiedenen Grautönen der Hit, sind es in diesem Jahr wieder vermehrt dunkelblaue Denimtöne.

Dabei werden im Winter 2022 Jeanshosen und passende kurze Jeansjacken in dunklen Indigo-Farbtönen kombiniert. Hemden und Blusen aus dem strapazierfähigen Material feiern dabei ebenfalls ein Comeback in diesem Winter.

Anders als in der Vergangenheit sind die Modelabels allerdings weg von der hautengen Jeans. Wide-Leg-Jeans sind nicht nur angenehm warm – sie bieten auch noch einen deutlich größeren Tragekomfort. Das macht sie zum perfekten Kleidungsstück für den kommenden Winter.

Pink – einer der Trendfarben im Winter

Die Natur ist im Winter oft grau und trist. Da ist grade die Mode eine hervorragende Möglichkeit, etwas mehr Farbe in den Alltag zurückzubringen. Eine der absoluten Trendfarben in diesem Winter ist Pink. Die kräftige Farbe lässt sich wunderbar mit den meisten dunklen gedeckten Wintertönen kombinieren. Egal ob mit Schwarz, Beige oder dem angesprochenen Indigo-Blau der Jeans – pinke Oberteile, Röcke oder Jacken passen zu den meisten anderen Farbtönen.

Erdige und warme Farben stehen weiter im Mittelpunkt

Neben kräftigen Farben wie Pink oder Orange stehen in diesem Winter wieder warme und erdige Nuancen im Mittelpunkt. Braun, Beige oder dunkle Gold- und Rottöne erfreuen sich besonderer Beliebtheit und können wunderbar mit anderen Farben kombiniert oder als Einheit getragen werden.

Neue Trends für die Füße – die Overknees sind zurück

Liebhaber haben es immer gewusst – Overknees sehen nicht nur außergewöhnlich gut aus. Sie sind zudem bequem und halten angenehm warm. Die Stiefel, die am elegantesten aus Glatt- oder Wildleder daherkommen, passen perfekt sowohl zum Strickkleid als auch zur Jeans mit Strickpullover oder zum kurzen Rock mit passenden Leggings.

Dabei können sie in Kombination mit kürzeren Röcken oder einer Jeanshose sexy und elegant ausgespielt werden. Mit einem passenden langen Strickkleid werden sie zum besonderen Hingucker.