Graz Wahl 2021: Siegfried Nagl zum Spitzenkandidaten der Grazer VP gewählt

Am Montag wählte die Grazer VP ihre 96 Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl. In den Kasematten am Schloßberg, wurde der seit 2003 amtierende Bürgermeister Siegfried Nagl zum fünften Mal in Folge und einstimmig zum Spitzenkandidaten der Grazer VP gewählt.

In seiner Rede betonte Siegfried Nagl die Bedeutung der Grazer Volkspartei als Partei der Mitte in Graz und gab einen Einblick über die Zukunftsthemen, die in Graz in den nächsten fünf Jahren noch stärker in den politischen Fokus rücken würden: Neben Mobilitätsthemen, wie der weitere Ausbau der Straßenbahn und die Planungen für eine Grazer Metro würde eine Ausbauwelle für die Radinfrastruktur anrollen.

Im Kampf gegen den Klimawandel werde sich die Stadt Graz nicht nur als kommunaler Vorreiter im Klimaschutz engagieren, sondern mit den vielen Grazer Umwelttechnologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen als KlimaInnovationsstadt positionieren.

Ganz besonders freue es ihn, dass die im Zuge des Kraftwerksbaus eingeleitete Erschließung des Lebensraums Mur so gut von der Mehrheit der Grazer Bevölkerung angenommen werde:

Mir ist es vor allem in der Stadtentwicklung wichtig, über den Tellerrand zu blicken, um die hohe Lebensqualität in Graz auszubauen. Dazu sind oft mutige Schritte notwendig, die nicht jede und jeder sofort bereit ist, mitzugehen.

Foto: Grazer VP