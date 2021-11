Die Bundesregierung und die Bundesländer haben sich am 14. November auf eine Verschärfung der Covid-Schutzmaßnahmen in Österreich geeinigt. Diese treten ab 15. November 2021 in Kraft.

Die Coronasituation in Österreich ist ernst und wie eine ganze Reihe von anderen europäischen Staaten erwischt uns gerade eine vierte Welle in voller Härte. Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist höher, als sie jemals zuvor war. Das liegt zum einen an der deutlich ansteckenderen Delta-Variante, zum anderen aber leider auch an einer viel zu niedrigen Impfquote in unserem Land. Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es, die Menschen in Österreich zu schützen. Wir kommen dieser Verantwortung nach.