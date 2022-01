Infektiologe: Nach Booster-Impfung sinkt die Ansteckungsgefahr deutlich

Die Infektionszahlen sind derzeit in Graz so hoch wie noch nie zuvor in dieser Pandemie: Die 7-Tages-Inzidenz beträgt in der Landeshauptstadt momentan 811,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen.