Impfstoff Novavax ab 1. März in der Steiermark erhältlich

Ab 1. März ist der Impfstoff Novavax in der Steiermark an den 17 Impfstraßen des Landes im Rahmen des freien Impfens erhältlich. Auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben die Möglichkeit, den Impfstoff zu bestellen und ihn ab 1. März 2022 in ihren Ordinationen zu verimpfen.

Im Dezember 2021 wurde der Impfstoff von Novavax EU-weit für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Der Proteinimpfstoff enthält dem SARS-CoV-2-Virus ähnliche Partikel mit Corona-Eiweiß („Spike-Protein“). Dadurch soll das Immunsystem angeregt werden, Abwehrkräfte gegen eine Infektion zu bilden.

Novavax wird in einem Zwei-Dosen-Schema verabreicht, der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis soll drei Wochen betragen.

Der Impfstoff Novavax wurde von vielen Seiten erwartet. Wir sind froh, ihn nun auch in ausreichender Menge in der Steiermark anbieten zu können. Damit wird vielen Menschen, die bislang noch nicht geimpft sind, ein neues Angebot gemacht, sich impfen zu lassen, das hoffentlich auch vielfach angenommen wird.

so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.