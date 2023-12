Frontalkollision mit Straßenbahn – Alkoholisierter Lenker im Fahrzeug eingeklemmt

Dienstagabend ereignete sich in der Hilmteichstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Klein-Lkw und einer Straßenbahn. Der Lenker des Lkws erlitt schwere Verletzungen. Eine Blutauswertung ergab den Verdacht einer schweren Alkoholisierung.

Der 59-Jährige lenkte den Klein-Lkw stadtauswärts. Gegen 18 Uhr 10 überholte er dabei eine Fahrradlenkerin und kam deswegen auf die dort befindlichen Gleiskörper der Straßenbahn. Dort kollidierte der Klein-Lkw frontal mit einer Straßenbahn.

Durch die Wucht des Zusammenpralls, wurde das KFZ massiv deformiert und der Fahrer im Fahrzeuginneren eingeklemmt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Graz war der Rettungsdienst bereits vor Ort und führte die medizinische Erstversorgung am Fahrzeuglenker durch, welcher sich zum Unfallzeitpunkt alleine in seinem Fahrzeug befand.

Der 59-Jährige musste von der Berufsfeuerwehr Graz aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach erfolgter Absicherung und Stabilisierung des Unfallfahrzeuges wurde der Fahrer unter Zuhilfenahme von hydraulischen Rettungsgeräten aus dem deformierten KFZ befreit und wieder dem Rettungsdienst übergeben.

Die Rettung transportierte ihn in das LKH-Graz. Der Mann, er befindet sich nicht in Lebensgefahr, musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Die Auswertung einer im Krankenhaus durchgeführten Blutabnahme ergab den Verdacht einer starken Alkoholisierung.

Der 32-jährige Lenker der Straßenbahn erlitt leichte Verletzungen. Er konnte das LKH-Graz nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Die Fahrgäste des Schienenfahrzeuges blieben unverletzt und konnten die Straßenbahn eigenständig verlassen.

Der verunfallte Klein-LKW wurde von einem Fachunternehmen geborgen und abtransportiert. Im Anschluss wurden von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr noch herumliegende Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernt und ausgetretene Betriebsmittel gebunden. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Graz stand mit 5 Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz. Die Verkehrsinspektion Graz führt nun die weiteren Erhebungen zum Sachverhalt.

Foto: BF Graz