Über 4.600 SteirerInnen nutzten freien Impf-Dienstag

An 16 steirischen Impfstraßen fand am 21. September von 12 bis 20 Uhr der fünfte freie Impf-Dienstag statt. 4.643 Steirer:innen ließen sich im Rahmen der Aktion impfen. Angeboten wurden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie von Johnson&Johnson.

Auch am vergangenen Freitag, den 17. September hat das freie Impfen an 16 steirischen Impfstraßen stattgefunden. Dabei wurden 2.970 Impfungen durchgeführt. 2.442 Personen haben sich für eine Impfung mit Biontech/Pfizer entschieden. Der Impfstoff von Moderna wurde 528 mal verimpft.

Mit Stationen in Raaba-Grambach, Kapfenberg, Gössendorf und St. Lorenzen im Mürztal starteten gestern außerdem die beiden Impfbusse ihre Tour durch die Steiermark. Dabei konnten an den vier Stationen insgesamt 310 Personen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer bzw. Johnson&Johnson geimpft werden.

Seit Beginn des freien Impfens in der Steiermark wurden im Rahmen der Aktionen bereits rund 45.000 Personen geimpft. Umso erfreulicher ist es, dass auch am mittlerweile bereits fünften freien Impf-Dienstag über 4.600 Impfungen verabreicht werden konnten und das freie Impfen weiterhin so gut angenommen werden. Auch das rege Interesse, das gestern zum Start der beiden Impfbusse in den besuchten Gemeinden geherrscht hat, zeigt, dass wir mit diesem zusätzlichen Angebot noch zahlreiche Steirerinnen und Steirer erreichen können.