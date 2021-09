Steiermark: Impfbusse starten Tour durch das Bundesland

Ab dem 21. September 2021 starten zwei Impfbusse ihre Tour durch die Steiermark. Vorrangig werden die Busse in Gemeinden mit niedriger Durchimpfungsrate und hoher Inzidenz zum Einsatz kommen, um dort die Corona-Schutzimpfung noch näher zu den Menschen, also direkt in die Gemeinden zu bringen.

Darüber hinaus kann der Bus auch von Gemeinden, Institutionen und Verbänden für unterschiedliche Veranstaltungen gebucht werden und steht dann dort Spontanentschlossenen für eine Impfung zur Verfügung.

Verimpft wird in den Impfbussen in erster Linie der Impfstoff von Biontech/Pfizer, jedoch wird – je nach Verfügbarkeit – auch der Impfstoff von Johnson&Johnson angeboten. Der Fahrplan der Impfbusse für die kommende Woche (21.9.-25.9.) steht hier zum Download bereit.

Der steirische Impf- und Teststraßenkoordinator Harald Eitner erklärt, dass die Steiermark mit den Impfbussen ab sofort mobile Impfstraßen im Angebot hat, mit denen auch jenen Steirerinnen und Steirern, die in entlegeneren Gebieten des Landes leben, das Impfangebot quasi vor die Haustüre gebracht wird. Gerade da die Steiermark ein Flächenbundesland sei, stellen die Impfbusse eine optimale Ergänzung des Angebots dar. Zudem wird es aber auch ein Programm geben, wobei verschiedene Veranstaltungen besucht werden können. Dies werden in der Planungen auch berücksichtigt.

Impfbusse sind eine hervorragende Ergänzung zu unserem bereits jetzt sehr breiten Angebot an niederschwelligen COVID19-Schutzimpfungen. Sie sollen vor allem dort eingesetzt werden, wo eine hohe Inzidenz auf eine niedrige Impfquote trifft. Dazu kooperieren wir mit Gemeinden, größeren Institutionen, wie der Montanuniversität, und stehen diesbezüglich auch für Anfragen bereit. Die fahrende Impfstraße ist eine Einladung für alle bislang Unentschlossenen, sich impfen zu lassen. Denn nur durch die Impfung können wir die Pandemie besiegen!

so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und Soziallandesrätin Doris Kampus: