PCR-Testungen in mehr als 170 Apotheken, Antigen-Tests ab 9. April in der Steiermark erhältlich.

Ab 1. April 2022 wird der Bereich der Corona-Testungen österreichweit neu organisiert. Der Betrieb der steirischen Teststraßen, die Testungen bei Gemeinden sowie die bisher bestehende Testmöglichkeit über PCR-Heimgurgeltests werden mit 31. März 2022 eingestellt.

In der Steiermark wird in allen 205 steirischen Apotheken ab 9. April die vom Bund vorgesehenen 5 Antigentests kostenlos zu beziehen sein.

sein. Bei mehr als 170 Apotheken besteht die Möglichkeit, vor Ort 5 kostenlose PCR-Testungen pro Monat durchführen zu lassen.

durchführen zu lassen. Bereits abgeholte und nicht durchgeführte PCR-Heimgurgeltests können in der Steiermark nicht mehr verwendet werden.

Antigentests

Ab 9. April sind in den Apotheken pro Person pro Monat fünf kostenlose Antigen-Tests erhältlich. Diese werden gegen Vorweis der E-Card mit entsprechenden QR-Codes ausgegeben und können in Heimanwendung angewendet werden. Link: Anmeldung Antigen-Selbsttestung

Die Antigentests zur Selbsttestung (Antigen-Wohnzimmertests) gelten vorübergehend als 3G-Nachweis, insbesondere für das Betreten des Ortes der beruflichen Tätigkeit. Die Testergebnisse werden nicht in den Grünen Pass eingetragen und können somit auch nicht mit der „GreenCheck App“ oder ähnlichen Systemen überprüft werden. Das Auslesen der Testergebnisse ist jedoch mittels gängiger QR-Code-Scanner App möglich. Die Ergebnisse der Wohnzimmertests sind 24 Stunden gültig.

PCR-Tests nur durch Apotheken

Die PCR-Tests werden ab 1. April 2022 direkt bei den Apotheken durchgeführt. Die Terminvereinbarung läuft wie bisher über oesterreich-testet.at oder kann auch direkt vor Ort vorgenommen werden. Die E-Card dient zum Identitätsnachweis.

Die Anzahl der durchgeführten PCR-Testungen pro Person wird mittels einer IT-Software durch die Apotheken dokumentiert.

Pro Person und Monat können fünf PCR-Tests kostenlos in Anspruch genommen werden, zusätzliche Tests können in den Apotheken käuflich erworben werden.

Ausnahmen bei Beschränkungen für Tests

Der Bund sieht vor, dass

Besucherinnen und Besucher und Begleitpersonen in Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Tagesstrukturen in der Altenbetreuung und im Behindertenbereich sowie stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe,

Besucherinnen und Besucher und Begleitpersonen von Krankenanstalten und Kuranstalten,

Erbringer mobiler Pflege- und Betreuungsdienstleistungen und

Personenbetreuerinnen und -betreuer in der 24-Stunden-Betreuung und persönliche Assistenten von Menschen mit Behinderung

von der Beschränkung auf fünf Tests ausgenommen sind. Diese anspruchsberechtigte Personengruppe kann zusätzlich zu den je fünf PCR- bzw. Antigentests kostenlos weitere PCR- und Antigentests in den steirischen Apotheken durchführen lassen.

Allgemein gilt, dass pro Person und Tag ein kostenloser Test durchgeführt werden darf.

Eine Übersicht über die steirischen Apotheken, die das PCR-Testangebot zur Verfügung stellen, finden sich ab 1. April hier.

Corona-Schutzimpfung

Mit 31. März wird der Betrieb der Impfbusse eingestellt. Die Impfstraßen in Mürzzuschlag und Schladming werden geschlossen, an 15 Standorten bleiben die Impfstraßen bestehen und haben an drei Tagen in der Woche geöffnet.

Die 15 Impfstraßen in der Steiermark befinden sich in Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, Feldbach, Gleisdorf, Gratkorn, Graz, Hartberg, Judenburg, Leibnitz, Leoben, Liezen, Murau, Premstätten, Voitsberg und Weiz. Die Öffnungszeiten aller Impfstraßen: Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 10 bis 20 Uhr. Es ist jederzeit ohne Voranmeldung möglich, sich bei den Impfstraßen zu den angegebenen Öffnungszeiten eine Impfung zu holen. Zusätzlich sind Impfungen bei allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten möglich.