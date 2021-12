Wiedereröffnung der Adventmärkte in Graz

Nach dem Ende des Lockdowns für Geimpfte und Genesene am 12. Dezember, öffnen die Adventmärkte in Graz in Etappen. Hier eine Übersicht, welcher Weihnachtsmarkt wann und wo öffnet.

Für den Besuch der Grazer Advent- und Weihnachtsmärkte ist ein 2G-Kontrollarmband, eine Registrierung sowie eine FFP2-Maske erforderlich. Mit einem gültigen 2G-Nachweis bekommt man auf den Märkten ein Kontrollarmband, welches an allen Märkten für einen Tag gültig ist. Besucher müssen sich auf jedem Markt mittels QR-Code registrieren. Dieser findet Sie direkt am Markt auf Tafeln, Schildern und Flyern. Auf allen Adventmärkten gilt FFP2-Maskenpflicht.

Christkindlmarkt am Hauptplatz

Wiedereröffnung am 14.12.2021. Öffnungszeiten: Mo-So, 10.00 – 20.00 Uhr

Gastronomie ab 17.12.2021 täglich von 10.00-22.00 Uhr geöffnet.

Tummelplatz – „Buntes aus aller Welt am Tummelplatz“

Wiedereröffnung am Sonntag, 12.12.2021 von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Mehlplatz – „Kunsthandwerk am Mehlplatz“

Wiedereröffnung am Sonntag, 12.12.2021 von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Gastronomie ab 17.12.2021 geöffnet.

Färberplatz – „Kunst/handwerks/markt am Färberplatz“

Wiedereröffnung am Sonntag, 12.12.2021 von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Gastronomie ab 17.12.2021 geöffnet.

Kapistran-Pieller-Platz/Kleine Neutorgasse – „Kinderadvent Kleine Neutorgasse“

Wiedereröffnung am Sonntag, 12.12.2021 von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Gastronomie ab 17.12.2021 geöffnet.

Aufsteirern-Weihnachtsmarkt

Wiedereröffnung am 17.12.2021 – 19.12.2021

Freitags und am 09.12. von 12:00-21.00 h

Samstags von 10:00-21:00 h

Sonntags und am 08.12. von 10:00-20:00 h

Circus Wonderlend

Wiedereröffnung am 17.12. gemeinsam mit der Gastronomie.

Mo- Fr: 16:00 – 22:00 Uhr, Sam: 12:00 – 22 Uhr, So: 12:00 – 20:00 Uhr

Advent im Joanneumsviertel mit Kunsthandwerksmarkt

Wiedereröffnung am Sonntag, 12.12.2021 von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Gastronomie ab 17.12.2021

Christkindlmarkt am Südtiroler Platz

Wiedereröffnung am 17.12. gemeinsam mit der Gastronomie.

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 12:00 – 20:00 Uhr, Sa – So: 11:00 – 20:00 Uhr

Gastronomie-Stände: Mo – Fr: 12:00 – 22:00 Uhr, Sa – So.: 11:00 – 22:00 Uhr

Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz

Wiedereröffnung am Dienstag, 14.12.2021 von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Gastronomie ab 17.12.2021 bis Sonntag 19.12.2021 geöffnet.

Glockenspielplatz

Wiedereröffnung am Montag, 13.12.2021 von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Gastronomie ab 17.12.2021 von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Die Adventmärkte im Franziskanerviertel und am Eisernen Tor finden erst 2022 wieder statt.