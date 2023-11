Welche Grazer Weihnachtsmärkten besuchst du gerne? Nimm jetzt an unserer Umfrage teil!

Am 18. November haben die Grazer Weihnachtsmärkte für die diesjährige Vorweihnachtszeit ihre Tore geöffnet. Zahlreiche Besucher, viele auch aus dem nahen Ausland, waren bei unserem Rundgang durch die Innenstadt zu sehen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich doch einiges getan. So wurde die Weihnachtsbeleuchtung in den Gassen rund um die Plätze erweitert, es sind mehr Ringelspiele für Kinder vor Ort und ganz neu: Die Adventlounge in der Schmiedgasse. Klingt nach viel, im Prinzip sind es aber Standl mit ein paar Sitzgelegenheiten daneben.

Wir waren zur Eröffnung in der Innenstadt unterwegs und stellen hier nach und nach Videos der stimmungsvollsten Eindrücke online. Den Start macht der Christkindlmarkt am Hauptplatz:

Christkindlmarkt am Grazer Hauptplatz

Adventlounge in der Schmiedgasse

Advent-Treff am Eisernen Tor

Adventmarkt am Glockenspielplatz

Adventmarkt am Mehlplatz

Kunst/handwerks/markt am Färberplatz

Altgrazer Christkindlmarkt im Franziskanerviertel

Kinderadvent in der Kleinen Neutorgasse

Adventmarkt im Joanneumsviertel

ARTvent im Lesliehof

Aufsteirern-Weihnachtsmarkt am Schloßberg

Adventmarkt am Südtiroler Platz

Wonderlend am Mariahilferplatz

Grieskindlmarkt – der nachhaltige Adventmarkt

Buntes aus aller Welt am Tummelplatz Abstimmung ansehen

