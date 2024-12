Adventliche Stimmung in Graz: Die Herrengasse im Lichterspiel

Zur blauen Stunde waren wir am Eisernen Tor und in der Herrengasse unterwegs, um die Atmosphäre der Vorweihnachtszeit in Graz einzufangen. Die Straßenbahnen bimmeln durch die festlich geschmückten Straße, und die Adventbim fährt im strahlenden Lichterumhang vorbei, als wäre sie selbst ein Teil des Weihnachtszaubers.

Überall funkeln Lichter, die die Häuser erleuchten, während die Menschen die festliche Stimmung genießen. Zwischen den funkelnden Dekorationen und den glitzernden Schaufenstern ist die Vorfreude auf Weihnachten spürbar. Sieh dir das Video oben selbst an und tauche ein in das winterliche Graz!