Weihnachten in Graz 2023

Während die letzten Vorbereitungen auf das große Weihnachtsfest am 24. Dezember in den Haushalten laufen, gibt es in Graz noch einige Möglichkeiten, die Zeit bis dahin für sich oder für sein Kind abwechslungsreich zu gestalten. Wir haben zusammengefasst, was es über Weihnachten in Graz zu wissen gibt. Und vor allem: Wird es endlich einmal wieder weiße Weihnachten geben?

Kulinarik-Tipp: Viele genießen den 24. Dezember im großen oder kleinen Familienkreis mit einem traditionellen Weihnachtsessen. Der Christkindlmarkt vor dem Rathaus am Hauptplatz hat zu Weihnachten von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Adventmarkt am Glockenspielplatz von 11 bis 14 Uhr.

Öffentliche Verkehrsmittel an den Weihnachtsfeiertagen

Zu Weihnachten erfolgt die letzte planmäßige Abfahrt ab um 18 Uhr mit Anschlüssen an alle Außenlinien. Danach ist Betriebsschluss.

In den Nächten von 24./25. sowie 25./26. Dezember verkehren keine Nachtbusse.

Die Schloßbergbahn fährt am 24. und 25. Dezember vom 10 bis 18 Uhr und am 26. Dezember von 10 bis 24 Uhr.

Der Schloßberglift fährt am 24., 25. und 26. Dezember von 8 bis 0.30 Uhr.

Die Schöcklseilbahn fährt am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr, am 25. Dezember von 9 bis 16.30 Uhr und am 26. Dezember von 9 bis 16.30 Uhr.

Von Sonntag, 24. Dezember 2023, bis einschließlich Sonntag, 7. Jänner 2024, gilt der Ferienfahrplan.

Der Holding Graz Linien Ferienfahrplan bringt folgende Intervall-Adaptierungen:

Linie 31: An Werktagen (7-18 Uhr) fahren wir diese Linie im 10-Minutenintervall.

Linie 31E: An Samstagen (9-18 Uhr) fahren wir diese Linie im 10-Minutenintervall.

Linie 33: An Werktagen (7-18 Uhr) und an Samstagen (9-18 Uhr) fahren wir diese Linie im 10-Minutenintervall.

Linie 39: An Werktagen (7-18 Uhr) und an Samstagen (9-18 Uhr) fahren wir diese Linie im 10-Minutenintervall.

Linie 40: An Werktagen (7-18 Uhr) und an Samstagen (9-18 Uhr) fahren wir diese Linie im 10-Minutenintervall.

Linie 48S: An Sonn- und Feiertagen (nicht mehr an Samstagen) gibt es die Verstärkerkurse für die Strecke Gösting – Thalersee entlang der Thalstraße, welche nunmehr die Linienbezeichnung „48S“ führen.

Linie 67: An Werktagen (7-18 Uhr) und an Samstagen (9-18 Uhr) fahren wir diese Linie im 10-Minutenintervall.

Flughafen Graz bietet Unterhaltung für Kinder und Erwachsene am 24. Dezember

Das Programm zwischen 9 und 13 Uhr:

Christkindl-Werkstatt : Bastelideen für den Christbaum und Weihnachtstisch

: Bastelideen für den Christbaum und Weihnachtstisch Kinder-Backstube : Weihnachtliche Leckereien zum Selbermachen

: Weihnachtliche Leckereien zum Selbermachen Wie das Licht wieder zu den Menschen kommt: Frederik Mellak erzählt Winter- und Weihnachtsmärchen für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren jeweils um 10 und 11 Uhr 30 Uhr im 1. Stock, Konferenzraum Nr. 3.

jeweils um 10 und 11 Uhr 30 Uhr im 1. Stock, Konferenzraum Nr. 3. Flughafenführungen : Ein Blick hinter die Kulissen des Flughafen Graz, jeweils um 09:00, 10:00, 10:30 und 11:00 Uhr (begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung nur vor Ort)

: Ein Blick hinter die Kulissen des Flughafen Graz, jeweils um 09:00, 10:00, 10:30 und 11:00 Uhr (begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung nur vor Ort) Festliche Bläsermusik : Das Bläserensemble der TMK Trautmannsdorf stimmt auf den Heiligen Abend ein (10:30 bis 11:30 Uhr)

: Das Bläserensemble der TMK Trautmannsdorf stimmt auf den Heiligen Abend ein (10:30 bis 11:30 Uhr) Weihnachtspunsch-Stand: Mit heißen Getränken erwartet die Besucher das Team von Lagardère

Laut Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafen Graz, gesehen dieses Jahr die gesammelten Spenden an den Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich.

Angebote für Kinder zu Weihnachten in Graz

Bei der Tourismusinformation Region Graz in der Herrengasse 16 startet am 24. Dezember um 13 Uhr ein Weihnachtlicher Kinderrundgang . Geeignet für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene zahlen 8,50 €. Buchung & Information unter +43/316/8075-0 oder info@graztourismus.at.

. Geeignet für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene zahlen 8,50 €. Buchung & Information unter +43/316/8075-0 oder info@graztourismus.at. Modellbahnbetrieb am Heiligen Abend 2023 im Tramway Museum Graz in Mariatrost – der letzte Modellbahn-Fahrtag des Jahres von 13 bis 17 Uhr. Freiwillige Spende erwünscht.

am Heiligen Abend 2023 im Tramway Museum Graz in Mariatrost – der letzte Modellbahn-Fahrtag des Jahres von 13 bis 17 Uhr. Freiwillige Spende erwünscht. Kinder-Adventmarkt in der Kleinen Neutorgasse am 24.12.2023 von 11 bis 16 Uhr 30.

Service der Stadt Graz

Rund um die Festtage und den Jahreswechsel sind die städtischen Dienststellen mit ihren Produkten, Services und Dienstleistungen für die Einwohner da. Am 6. Jänner sind die Abteilungen und Referate des Grazer Magistrates geschlossen. An den Werktagen haben sie jedoch mit wenigen Ausnahmen regulär geöffnet und sind zu den entsprechenden Öffnungszeiten telefonisch erreichbar.

Christbäume können bereits ab dem 25. Dezember an einer der über 70 Christbaumsammelstellen im gesamten Grazer Stadtgebiet entsorgt werden.

Ob de Müllabfuhr während der Feiertage kommt, informiert für jede Grazer Adresse der digitale Abfuhrkalender der Holding Graz Abfallwirtschaft. Auch zum Ausdrucken. Die Abfallsammlung fährt am Dienstag, den 26.12. (Feiertag), am Samstag, den 30.12.2023 und am Samstag, den 6.1.2024 (Feiertag)

Der Ressourcenpark Graz ist an Sonn- und Feiertagen geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten, Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr.

Wetter zu Weihnachten

Machen wir es kurz und schmerzlos. Es wird auch am 24. Dezember 2023 keine weißen Weihnachten geben. Der Wetterbericht kündigt für Sonntag Temperaturen bis zu 10 (!) Grad am Nachmittag an. Die Regenschauer am Samstag sollten über die Nacht abklingen.

Christmetten in Graz

10 Uhr: Gottesdienst, Kantoren- und Gemeindegesänge, 15 Uhr:

Kinderkrippenfeier. Christoph Emanuel Seitz: Krippenspiel „Der Esel Simson erzählt die

Weihnachtsgeschichte“, Chöre der Domsingschule, 22 Uhr: Turmblasen, 22.30 Uhr: Hirten- und Krippenlieder zum Mitsingen. Domchor, Domgemeinde, 23 Uhr Christmette, Carl Loewe: Quem pastores laudavere, Domchor, Dom, Burggasse 3, Telefon 0316/821683

Kinderkrippenfeier. Christoph Emanuel Seitz: Krippenspiel „Der Esel Simson erzählt die Weihnachtsgeschichte“, Chöre der Domsingschule, 22 Uhr: Turmblasen, 22.30 Uhr: Hirten- und Krippenlieder zum Mitsingen. Domchor, Domgemeinde, 23 Uhr Christmette, Carl Loewe: Quem pastores laudavere, Domchor, Dom, Burggasse 3, Telefon 0316/821683 16 Uhr: Kindermette mit Krippenspiel gestaltet vom Kinderchor der Stadtpfarre, 21.30 Uhr: Weihnachtsliedersingen, 22 Uhr Christmette, mitgestaltet vom Jugendchor der Stadtpfarre Stadtpfarrkirche, Herrengasse 23, Telefon 0316/820684

21 Uhr 30: Turmblasen, 22 Uhr Christmette, Instrumentalisten, Kantorei Mariahilf,

Mariahilferkirche, Mariahilferplatz 3, Telefon 0316713169

Mariahilferkirche, Mariahilferplatz 3, Telefon 0316713169 21 Uhr 30: Vormette mit Chor und Jugendblasorchester, 22 Uhr: Christmette

Pfarre Graz-Hl. Johannes Bosco, Südbahnstraße 100, Telefon 0316/581466

Pfarre Graz-Hl. Johannes Bosco, Südbahnstraße 100, Telefon 0316/581466 16 Uhr Weihnachtsgottesdienst, 22 Uhr Christmette mit musikalischer Gestaltung

Franziskanerkirche, Franziskanerplatz 14, Telefon 0316/827172

Franziskanerkirche, Franziskanerplatz 14, Telefon 0316/827172 21 Uhr 45: Gesangliche Einstimmung durch den FeldKirchenChor, 22 Uhr: Christmette, Gestaltung durch den FeldKirchenChor in der Pfarrkirche Feldkirchen, Kirchengasse 4, Telefon 0316291060

Rat & Hilfe

Der Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr erreichbar für Anfragen und die Klärung von Not- und Krisensituationen von Kindern und Jugendlichen in Graz, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche.

Bereitschaftsdienst : persönlich in der Kaiserfeldgasse 25 an Werktagen von 7.30 – 17 Uhr und telefonisch unter +43 316 872-3043 an Werktagen von 7.30 – 20 Uhr (mehr Infos)

: persönlich in der Kaiserfeldgasse 25 an Werktagen von 7.30 – 17 Uhr und telefonisch unter +43 316 872-3043 an Werktagen von 7.30 – 20 Uhr (mehr Infos) Krisendienst: bei akuten Krisen und Notfällen am Wochenende und in der Nacht erreichbar unter Tel. +43 316 872-5858. Ein:e Sozialarbeiter:in des Jugendamtes ruft ehestmöglich zurück. Oder man wendet sich an die nächste Polizeidienststelle.

Das Info-, Beratungs- und Unterstützungsangebot wird für Kinder, Jugendliche und Eltern; Familienangehörige und andere Bezugspersonen; Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen; Angelegenheiten des Kinderschutzes angeboten. Das Amt für Jugend und Familie geht jeder Meldung nach, die auf akute Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen hinweist.