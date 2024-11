Modelleisenbahn Ausstellungen in Graz und GU

Die Welt der Modelleisenbahnen begeistert Jung und Alt gleichermaßen. Detailverliebte Landschaften, kunstvoll gestaltete Lokomotiven und die Präzision des Miniaturzugbetriebs ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher zu Ausstellungen und Veranstaltungen. Auch in Graz und Umgebung haben Modelleisenbahnen viele Fans, die regelmäßig Events organisieren und ihre Modelle ausstellen.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Modelleisenbahn-Veranstaltungen und -Ausstellungen in Graz und Umgebung, stellen lokale Vereine vor und geben einen Einblick in die kleinen, perfekt inszenierten Welten, die große Geschichten erzählen. Egal ob Sammler, Technikliebhaber oder Familienausflug – hier ist für jeden etwas dabei!

Gemec Modellbahntage

Wagner-Biro-Straße 30b (im Heizhaus) in Graz (0664 / 2487980)

1.12.2024 von 10 bis 17 Uhr

8.12.2024 von 10 bis 17 Uhr

15.12.2024 von 10 bis 17 Uhr

22.12.2024 von 10 bis 17 Uhr

6.1.2025 von 10 bis 17 Uhr

Freunde der Mariazellerbahn – Modell

Vorführtage im Schmalspur Modellmuseum

Pachernbergweg 17, Hart bei Graz (0664 / 9316855)

8.12.2024 von 11 bis 16 Uhr

24.12.2024 von 10 bis 14 Uhr

Freunde der Sulmtalbahn

120 Meter H0-Modellbahnanlage der 1967 eingestellten SULMTALBAHN von Leibnitz nach Pölfing-Brunn in 1:87 (H0) nachgebaut

Gleinstätten 20 (ehemaliger Spar-Markt) (0664 / 8310298)

Nächste Sonder-Ausstellung: Datum nicht bekannt

