Mit einem vielfältigen Angebot, beeindruckender Weihnachtsbeleuchtung und internationalen Gästen unterstreicht der Grazer Advent seine Bedeutung als eine der schönsten vorweihnachtlichen Attraktionen in Europa. Graz zeigt sich in der Adventzeit als lebendige, gastfreundliche Stadt, die Besucher:innen aus aller Welt begeistert.

Adventzauber in Graz: Rekordzahlen in der Weihnachtszeit

Der „Advent in Graz“ hat sich auch in diesem Jahr als eines der bedeutendsten und stimmungsvollsten Events der steirischen Landeshauptstadt erwiesen. Mit einem erweiterten Angebot und einem abwechslungsreichen Programm setzt Graz neue Maßstäbe im vorweihnachtlichen Tourismus. Die Organisation liegt in den Händen des Marketings der Holding Graz, das gemeinsam mit dem Citymanagement für die Umsetzung verantwortlich zeichnet.

Positive Zwischenbilanz kurz vor Weihnachten

Die Grazer Innenstadt erstrahlt im Advent erneut als Anziehungspunkt für Besucher:innen aus dem In- und Ausland. Laut ersten Auswertungen zog das vorweihnachtliche Angebot bisher rund 1,3 Millionen Menschen an – ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Besucherrekorde auf den Adventmärkten

Die anonym ausgewerteten Handydaten von A1 zeigen, dass seit Beginn der Adventmärkte am 22. November 2024 insgesamt 1.311.060 Personen die Grazer Innenstadt besucht haben (Stand: 16.12.2024). Der bisher stärkste Tag war der 3. Adventsamstag, der am 14. Dezember mit 87.740 Besucher:innen einen Rekord verzeichnete.

3. Adventwochenende als Highlight

Zwischen dem 13. und 15. Dezember 2024 waren insgesamt 193.300 Menschen in der Innenstadt unterwegs. Die Mehrheit der Besucher:innen war weiblich (55 %) und gehörte der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen (18 %) an, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen.

Tourist:innen machten an diesem Wochenende rund 15 Prozent der Gäste aus. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 2 Stunden und 17 Minuten – am längsten verweilten Gäste, die zwischen 18:00 und 19:00 Uhr anreisten.

Internationale Anziehungskraft des Grazer Advents

Auch internationale Gäste zieht der Grazer Advent in großer Zahl an: Durchschnittlich 8,5 Prozent der Besucher:innen stammen aus dem Ausland. An Adventsamstagen liegt dieser Anteil sogar bei 15 Prozent, weit über dem Jahresschnitt. Die meisten internationalen Gäste kamen aus Kroatien, Ungarn und Slowenien.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Gesamtbesucher:innen bisher: ca. 1.311.060 (+ 4 % im Vergleich zu 2023)

ca. 1.311.060 (+ 4 % im Vergleich zu 2023) Höchste Besucherzahl an einem Tag: 87.740 (14.12.2024)

87.740 (14.12.2024) Anteil internationaler Gäste: 8,9 % im Dezember, über 15 % an Adventsamstagen

8,9 % im Dezember, über 15 % an Adventsamstagen Top-Herkunftsländer: Kroatien Slowenien Ungarn Deutschland Italien



Fotos: Steirerwerk / Inside Graz