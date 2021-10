Klanglicht im Schloss Eggenberg Park (+Video)

Klanglicht – Das Bühnenfestival der Bühnen Graz – hat gestern die Tore zu einer Welt aus Klang und Licht im Schloss Eggenpark geöffnet. Bereits kurz nach 18 Uhr bildete sich eine lange Schlange vor dem Eingang zum Schlosspark. An insgesamt elf Standorten bespielen Kompositionen aus Klang und Licht den Garten und die unmittelbare Umgebung von Schloss Eggenberg. Wir waren mit der Kamera am Eröffnungsabend dabei!

Beeindruckend war neben der bespielten Fassade des historischen Schlosses von OchoReSotto mit dem „Verstrickung“, die französische Künstler- und Performancegruppe Compagnie des Quidams. Sie verwandelt den Vorplatz des Schloss Eggenberg in eine ganz eigene, zauberhafte Welt mit tanzenden Geschöpfe aus Luft, Licht und Seide. Zu sehen ist die Aufführung jede Stunde.

Unser Tipp: Ab der blauen Stunde kommen die Lichtinstallationen zur vollen Geltung.

Klanglicht im Schlosspark Eggenberg 1 of 22

Klanglicht 2021 Infos

Klanglicht ist vom 27. bis 30. Oktober 2021 zu Gast im Schloss Eggenberg. Die einzelnen Standorte im Garten des Schloss Eggenberg werden von 18:00 bis 23:00 Uhr durchgehend bespielt. Die Performance „FierS à Cheval“ findet an den Veranstaltungsabenden zur halben Stunde statt: um 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 und 22:30 Uhr.

Wir raten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen: Die Linie 7 und noch näher die Linie 1 oder die Buslinie 62E und 65. Die Graz Linien fahren dazu mit einer höheren Taktung. Im Rahmen der Aktion „Freie Fahrt zu KLANGLICHT im SCHLOSS EGGENBERG“ ist das Ticket zu KLANGLICHT im SCHLOSS EGGENBERG als Fahrkarte auf allen ein- und zweistelligen Straßenbahn- & Stadtbuslinien der Graz Linien gültig. Die freie Fahrt gilt 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis Betriebsschluss auf Basis des aktuellen Fahrplans der Graz Linien. (Das Ticket ist nicht bei der Nightline, Zügen und RegioBussen gültig.)

Die unmittelbaren Straßen vor dem Schloss Eggenberg wie die Eggenberger Allee und Zufahrten dazu sind gesperrt. Dadurch wird es mit dem Parken in der Nähe auch schwieriger.

Ticket für KLANGLICHT im SCHLOSS EGGENBERG benötigt

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen sind tagesgebundene Tickets um 13 Euro mit Auswahlmöglichkeit für verschiedener Einlasszeiten erhältlich. Die Anzahl der BesucherInnen pro Zeitfenster ist beschränkt. Ein Einlass in den Park des Schloss Eggenberg ist nur mit Ticket in der gebuchten Einlasszeit möglich. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Tickets wird eine Buchung vor dem Besuch der Veranstaltung empfohlen. Tickets können online, im Ticketzentrum oder direkt vor Ort an der Abendkassa gebucht werden.