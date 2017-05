Zu Klanglicht in Graz strömten am 29. und 30. April 2017 tausende Besucher in den Abendstunden zu den Aufführungsorten einer eindrucksvollen Inszenierungen aus Licht, Farbe, Musik, Sound und Text in der Grazer Innenstadt. Bereits zweimal fand Klanglicht der Bühnen Graz in der Landeshauptstadt statt. Dieses Jahr erstmals an zwei Tagen mit KünstlerInnen aus sechs Nationen, die ihre Kreationen aus Farben, Tönen und Texten in den Nachthimmel senden.

Für spektakuläre und berührende Momente sorgten bei freiem Eintritt neun künstlerische Projekte an fünf Standorten im Zentrum: Meterhohe Skulpturen aus Licht, ein Teppich aus Farben, Projektionen und Videoinstallationen, Textcollagen, Musik und faszinierende Wesen, die sich in die Lüfte erheben an.

Wir machten uns pünktlich zum Beginn um 20 Uhr 30 in die Innenstadt auf um die einzigartige Stimmung und Impressionen einzufangen. Unsere Auswahl der besten Klanglicht Fotos gibt einen Eindruck dieser faszinierenden Kunstveranstaltung im öffentlichen Raum wieder. Der Foto-Spaziergang durch die mit Licht in Szene gesetzte Innenstadt führte vom Startpunkt am Opernring zur Vorderseite der Oper am Kaiser-Josef-Platz, entlang des Stadtparks zum Burghof und anschließend zur Zwischenstation am Freiheitsplatz. Ein kurzer Abstecher zum Dom im Berg Eingang wo wir uns aber die Wartezeit auf einen Besuch ersparten und gleich weiter zur strahlenden Murinsel spazierten.

Klanglicht Fotos