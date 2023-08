Video zeigt die Lage an der Mur beginnend von der Murinsel, Muruferpromenade, Augartenbucht, Grazer Stadtstrand bis zum Kraftwerk Puntigam.

Mur Hochwasser: Video zeigt Lage in Graz bei Warnstufe Gelb

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Murpegel an der Messstelle Keplerbrücke die 5 Meter Marke erreicht. Über den Tag hin ist der Pegel etwas abgesunken. Die Stadt Graz hat zusätzlich zur Sperre der Muruferpromenade auch einzelne Abschnitte am Murufer gesperrt.

Wir waren für einen Lokalaugenschein am Vormittag in Graz entlang des Murufers mit der Kamera unterwegs. Besonders beeindruckend waren die Wassermassen, die durch die geöffneten Schleusen beim Kraftwerk Puntigam fließen. Ziel der Pegelabsenkung im Staubereich des Kraftwerks ist es für die nächsten Tage einen Sicherheitsspielraum zu haben, falls durch Starkregen viel Wasser aus dem Norden der Steiermark Richtung Graz fließt. Auch beim Kraftwerk Gössendorf waren die Schleusen geöffnet um den Pegel abzusenken.

Warnstufe Gelb in Graz 1 von 7

Wir sind gerade dabei weitere Fotos hier hochzuladen. Schaue am besten öfter vorbei und / oder abonniere unsere Push-Nachrichten!