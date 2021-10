Angelobung vor Schloss Eggenberg in Graz

Die traditionelle Angelobung vor dem Schloss Eggenberg fand heute nach einjähriger Pause unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Veranstaltung fand erstmals unter Tags statt.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und Militärkommandant Heinz Zöllner hießen 368 Rekrutinnen und Rekruten aus den Kasernen Gratkorn, Straß und Zeltweg im Dienst willkommen.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hob im Rahmen seiner Festrede einmal mehr die Bedeutung des Österreichischen Bundesheeres hervor:

Speziell seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben Soldatinnen und Soldaten ihren großen Wert für den Schutz der Bevölkerung unter Beweis gestellt. Gerade in unsicheren Zeiten ist ein Mehr an Sicherheit erforderlich. In Österreich herrscht seit 1945 Frieden und Freiheit, das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie alle tragen in den nächsten Monaten eine wesentliche Verantwortung für das Land und sind Teil der unerlässlichen Hilfe, die im Katastrophenfall zur Stelle ist. Ich danke Ihnen allen für den Einsatz und den großen Beitrag zur Sicherheit unserer Republik.