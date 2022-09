Schwere Sturmschäden im Schloss Eggenberg Park

Der kurze orkanartige Sturm am 18. August hat im Schloss Eggenberg Park schwere Schäden verursacht, die nach erster Begutachtung weit über die auf den ersten Blick augenscheinlichen Zerstörungen hinausgehen.

Die durch bestehende Trockenheit bereits vorgeschädigten Baumveteranen konnten der Sturmfront nur schlecht standhalten. Drei noch aus dem 18. Jahrhundert stammende, rund 25 m hohe Buchen in der Nähe des Gartenpavillons wurden gänzlich entwurzelt und haben im Fallen auch gesunde Bäume in ihrer Umgebung mitgerissen. Auch die soeben angewachsene Hainbuchenhecke wurde teilweise zerschlagen.

Historische Baumgruppen wurden durch den Orkan stark verdreht und dabei entweder gespalten oder partiell zerrissen. Darunter finden sich einige der kostbarsten Clumps und Naturdenkmale des Parks.

Mit Baumsicherungen, Verspannungen, Stützen und Erdankern wird nun versucht einige der kostbarsten Baumriesen, wie die pittoreske Strobengruppe an der Südseite des Schlosses, noch für einige Jahre zu retten.

Die Möglichkeiten sind laut Joanneum jedoch beschränkt und garantieren keinen dauerhaften Bestand. Diese Schäden sind also trotz aller Nachpflanzungen und Ergänzungen ein irreversibler Verlust für das kostbare Gartendenkmal.

Teile des Parks gesperrt

Die Untersuchungen, Aufräumarbeiten und Sanierungsmaßnahmen werden noch einige Wochen dauern. In dieser Zeit müssen die betroffenen Bereiche des Parks gesperrt bleiben, weil die Sicherheit der Besucher:innen nicht gewährleistet ist.

Auch am Schloss Eggenberg selbst sind an Dächern, Firsten und an der Grabenmauer Verluste entstanden, die jedoch eher restauriert werden können. In den kommenden Tagen müssen noch weitere Sicherheitskontrollen und Reparaturen, auch in den steilen und schwer zugänglichen Turmdächern, durchgeführt werden.

Eine erste Kostenschätzung der Schäden werden mit ca. 50.000 Euro beziffert.

Fotos: Universalmuseum Joanneum / P. Schuster