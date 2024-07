Lebensretter für Einsatz während Unwetterkatastrophe geehrt

Am 8. Juni 2024 wurde die Marktgemeinde Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung von heftigen Unwettern getroffen. Im Verlauf der Naturkatastrophe waren in der Folge hunderte Einsatzkräfte stunden- und tagelang im Dauereinsatz.

Emanuel Stanojevic wohnt im Ortsgebiet von Deutschfeistritz und beobachtete vorerst das Unwetter aus dem Fenster seiner Wohnung. Als der Übelbach plötzlich über die Ufer trat, stiegen innerhalb von wenigen Minuten die Wassermassen im Ortsgebiet massiv an, sodass Fahrzeuge mit den Fluten mitgerissen wurden und sich in den Straßen zwischen den Häusern verkeilten.

Als Emanuel Stanojevic feststellte, dass sich zwei ältere Personen noch in einem der verkeilten Pkws befanden, eilte er kurzentschlossen zu Hilfe. Es gelang ihm, die Eingangstür des Wohnhauses entgegen den ansteigenden Wassermassen aufzudrücken und in der Folge – das Wasser war bereits über Hüfthöhe gestiegen – schwimmend das Fahrzeug zu erreichen.

Durch die starke Strömung wurde Emanuel Stanojevic beinahe selbst unter die verkeilten Fahrzeuge gezogen. Er konnte sich aber am Seitenspiegel festhalten und es gelang ihm schließlich über die Motorhaube auf das Dach des Pkws zu gelangen.

In der Folge half er durch seinen körperlichen Einsatz den beiden Insassen beim Verlassen des Fahrzeuges durch die Seitenscheiben und rettete sie auf das Dach des Autos. Durch Fixieren einer Leiter, die von Anrainern aus einem Fenster des ersten Stockes gereicht wurde, konnten die Personen schließlich in Sicherheit gebracht werden.

Für diese besondere Hilfsleistung unter Einsatz seines eigenen Lebens dankt das Bundesministerium für Inneres Emanuel Stanojevic mit der Verleihung des „Anerkennungszeichens des Bundesministeriums für Inneres“.

Wenn man die Bilder der Wassermassen und der Verwüstung in Deutschfeistritz sieht, kann man wirklich nur froh sein, dass in dieser Katastrophe keine Personen ernsthaft zu Schaden gekommen sind. Das ist auch Emanuel Stanojevic zu verdanken. Mit seinem selbstlosen Handeln hat er zwei Menschen gerettet. Für diesen Einsatz bin ich zutiefst dankbar, denn er hat – wie etwa auch die hunderten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren – gezeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist und damit für große Lichtblicke in dieser schwierigen Katastrophenlage gesorgt.