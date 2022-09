Unter dem Motto „Über den Wolken!“ veranstaltet das Österreichische Bundesheer diesen Freitag und Samstag am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die AIRPOWER22, die größte Flugshow Europas. Aber wie werden sich das Wetter und die Wolken an den beiden Tagen zeigen?

AIRPOWER22 findet bei jedem Wetter statt, bei dem auch geflogen werden kann

Während bei unserem Besuch der Vorbereitungen in Zeltweg sich der Himmel dunkel-grau mit Regen zeigte, erwarten die Veranstalter am Freitag und Samstag trockenes und heiteres Wetter.

2. September (Freitag): Nach Auflösung der Frühnebelfelder ein Wechsel aus Sonne und Wolken

3. September (Samstag): Überwiegend sonnig mit hohen Wolkenfeldern. Am späteren Nachmittag ist ein kurzer Schauer möglich.

Wir laden daher alle interessierten Gäste zu zwei wettermäßig begünstigten Veranstaltungstagen mit bestem Veranstaltungswetter ein. Es werden zwei großartige Tage bei der Airpower22 mit einem einzigartigen Programm und Veranstaltungsangebot.

so Oberstleutnant Michael Hendel, Leiter vom AIRPOWER-Projektbüro.