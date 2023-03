Internetsucht: So gefährdet sind steirische Jugendliche und Erwachsene

Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und bietet viele Vorteile, aber auch Gefahren, denn die Grenzen zwischen „zeitgemäßer Nutzung“ und Suchtgefährdung sind fließend.

Erstmals liefert die umfangreiche Studie „Prävalenzschätzung und Strategieentwicklung zur suchtassoziierten Internetnutzung in der Steiermark“ konkrete Zahlen für die Steiermark und zeigt auf, wie suchtgefährdet Schüler:innen und Erwachsene sind.

Heute präsentierte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß im Medienzentrum Steiermark gemeinsam mit SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz, Gesundheitsfonds-Geschäftsführer Michael Koren und Studienautor Thomas Lederer-Hutsteiner von x-sample Sozialforschung eine umfangreiche Studie zu dem Thema.

Für die Studie wurden im Jahr 2022 rund 3.000 steirische Schülerinnen und Schüler ab der siebten Schulstufe und rund 800 steirische Erwachsene befragt. Zentrale Ergebnisse der repräsentativen Erhebungen:

Eine Prävalenz für suchtgefährdete Nutzung ist aber nicht gleichzusetzen mit „suchtkrank“, da eine klinische Diagnostik über die Erhebung nicht möglich war. Gesichert sei jedoch, dass am Nutzungsverhalten der o.a. 32 Prozent der Schüler:innen und neun Prozent der Erwachsenen suchthafte Prozesse beteiligt sind und die Online-Aktivitäten als Bewältigungsstrategie gegen unangenehme Stimmungen angewandt werden. Suchthafte Prozesse sind z. B. Kontrollverlust, daraus resultierende berufliche/schulische und zwischenmenschliche Konflikte, gedankliche Einengung.

Laut Lederer-Hutsteiner zeigt sich aus der Literatur, dass Depressionen, Angst und soziale Isolation die Gefahr einer Suchterkrankung erhöhen können – und ebenso, dass ein suchthaftes Internetverhalten diese Symptome verstärken kann.

Ob ein Internet-Nutzungsverhalten suchthaft ist, lässt sich NICHT primär an Zeitangaben (z. B. Anzahl der Stunden, die man online ist) festmachen.

Interessant ist nicht die Zeit, sondern ob der Nutzer bzw. die Nutzerin bspw. die Kontrolle verloren hat und es nicht schafft, die Onlinezeit zu reduzieren, obwohl daraus bereits klare negative Konsequenzen bspw. in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Familie vorhanden und erkennbar sind.