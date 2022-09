Großer Andrang bei der Airpower 2022 am ersten Tag – Fotos

Bereits am ersten Tag bei der Airpower 2022 verzeichneten die Veranstalter 125.000 Besucher. Für den Samstag werden noch mehr erwartet. Dazu ist mit schönem Wetter und ein paar Grad mehr als am Freitag zu rechnen.

Du hast die Airpower besucht? Schreibe uns deinen Eindruck als Kommentar!

Das Programm ist an beiden Tagen gleich, einzig die für die Airpower22 angekündigte B-52 ließ sich am Freitag nicht blicken, bleibt also noch die Chance für Spotter diese am Samstag zu fotografieren. Aktuell werden die amerikanischen Bomber am Samstag Mitte des Nachmittags erwartet. Quasi als Gegenpol zum Statement der Chinesen mit der Y-20 im Static Display.

Mehr zum Thema: Tipps für die Anreise zur Airpower

Die Höhepunkte sind sicherlich die Flüge vom Eurofighter, vor allem die Abfangübung mit der Herkules. Dazu beeindruckende Vorführungen der Schweizer und natürlich der italienischen Kunstflugstaffel. Besonders beliebt bei den Zuschauer:innen war der Flug der belgischen F-16.

Airpower 2022 Fotostrecke 1 von 27

Inwieweit das Konzept der Nachhaltigkeit gegriffen hat, mit der gerne für die Airpower22 geworben wurde, können wir aktuell noch nicht beurteilen. Aus Erfahrungen mit Airpower-Veranstaltungen der letzten Jahre, machte es den Eindruck, dass weiterhin viele mit den Auto zur Veranstaltung kommen. Die Züge sollen aber voll gewesen sein.