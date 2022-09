Airpower 2022: Best of Österreichs Flugshow (+Video)

Die besten Momente der Airpower22 haben wir in diesem Video zusammen geschnitten. Am zweiten Tag setzten sich ungleich mehr Menschen mit ihren Autos in Bewegung, um bei der Airshow in Zeltweg dabei zu sein. Rund 150.000 Fans werden am Samstag bis zur Ende der Veranstaltung am Militärflughafen erwartet. 125.000 waren es am Freitag. Noch längere Staus sind die Folge. Der Unmut der Airpower Fans stieg natürlich dementsprechend.

Laut der steirischen Polizei gab es einen Zustrom zur AIRPOWER22 noch bis etwa 13 Uhr. Um den Verkehr zu entlasten wurden / werden Besucher über das Verkehrsleitsystem direkt zum nächsten freien Parkplatz geleitet. Die Kategorie/Bezeichnung am Parkticket ist war dafür nicht mehr entscheidend.

Viele waren gespannt, ob die zwei B-52 der US-Airforce tatsächlich um 15 Uhr das Gelände überfliegen. Und tatsächlich flog eine der riesigen Bomber den Fliegerhorst, nachdem dieser bereits einige Minuten in großer Höhe in der Gegend kreiste.

Für Applaus sorgten nicht nur die Turbinen bei den Solo-Displays der Gäste aus Ungarn, Belgien und Schweden mit ihren Gripen- und F16-Jets, sondern vor allem die berühmteste Kunstflug-Staffel der Welt, die italienischen „Frecce Tricolori“. Was die zehn Jets der „313º Gruppo Addestramento Acrobatico – Pattuglia Acrobatica Nazionale“ auch bei der AIRPOWER22 boten, lässt sich nur mit „Perfektion“ beschreiben. Beim großen Finale zu den Klängen von „Nessun dorma“ aus Giacomo Puccinis Turandot konnte sich kein Blick mehr vom Himmel lösen.

Die Patrouille Suisse mit ihren pfeilschnellen F5-Tiger zeigte ebenfalls Kunstflug der Extraklasse. Vom Boden wirkte es so als würde kein Handbreit zwischen die Flügel der Flieger passen, die seit 1965 als fliegende Botschafter der Schweizer Armee bei weltweiten Airshows begeistern.

Die Künste der Flying Bulls waren in kleinen und großen Formationen zu bewundern – auch beim „Hubschrauber-Duett“ mit Bo-105 und Cobra.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen landete gegen 11 Uhr mit dem Blackhawk. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner war bereits gestern da und machte heute die Eröffnung.

Tipp: Noch läuft auch der Airpower Live Stream hier: www.airpower.gv.at/live-stream